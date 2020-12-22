«طوكيو 2020» الأعلى تكلفة في تاريخ الألعاب الصيفية

طوكيو (أ ف ب)

أعلن المنظمون أن التكلفة الإجمالية لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل إلى الصيف المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا، ستبلغ 1.644 مليار ين «16 مليار يورو»، موضحين بالتفصيل ميزانية أثقلها التأجيل والتدابير الصحية الناجمة عن الوباء.

وهذه الميزانية الجديدة التي تزيد بمقدار 3.8 مليار يورو عن الميزانية السابقة، التي تم الإعلان عنها قبل عام، تؤكد التقديرات التي نُشرت في أوائل ديسمبر عندما حدد المنظمون التكلفة الإضافية الناجمة عن التأجيل والتدابير المرتبطة بالفيروس.

وسيصبح أولمبياد الصيف المقبل الذي أبقي على تسميته «طوكيو 2020» رغم التأجيل لعام، أغلى ألعاب أولمبية صيفية في التاريخ، متجاوزاً تكلفة أولمبياد لندن 2012 التي بلغت 12.2 مليون يورو، وذلك وفقاً لدراسة مقارنة أجرتها جامعة أوكسفورد ونُشِرت في سبتمبر.

ويبقى أولمبياد سوتشي 2014 الشتوي الأعلى تكلفة في تاريخ الألعاب الأولمبية، بعدما أنفق عليه قرابة 21.9 مليار دولار «17.9 مليار يورو»، وفقاً للدراسة ذاتها.

وتشكل هذه التكلفة الإضافية شوكة أخرى في خاصرة السلطات اليابانية والمنظمين الذين يحاولون إحياء حماس السكان المحليين تجاه الألعاب، في ظل التخوف من أن يؤدي الحدث إلى تفاقم الوباء في البلاد.