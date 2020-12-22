ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم: لم أصل لمكانة ميسي ورونالدو

قال الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، إنه لم يصل إلى مكانة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي رغم تفوقه عليهما بحصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام.

وأوضح ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، في مقابلة صحفية نشرت اليوم الثلاثاء «ميسي ورونالدو يحتلان المكانة نفسها في القمة منذ فترة طويلة، هذا يجعلهما لاعبين استثنائيين، لا أرى نفسي في نفس مكانتهما».

وأضاف «لكن إذا نظرت إلى إحصائيات العام الحالي والإحصائيات السابقة، فإنني أعتقد أنني جيد للغاية فيما يتعلق بالأداء والأهداف التي أحرزها».

وتصدر ليفاندوفسكي (32 عاماً) قائمة هدافي الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (البوندسليجا) وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا ليقود ناديه بايرن ميونيخ للفوز بالألقاب الثلاثة في الموسم الماضي بجانب لقب كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني.

واقتسم ميسي هداف برشلونة الإسباني ورونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي جائزة أفضل لاعب في العالم فيما بينهما في آخر 11 عاماً، بواقع ست جوائز للأرجنتيني وخمس للبرتغالي قبل أن يحصد ليفاندوفسكي الجائزة هذا العام.