الجمهور يختار المرشحين لجائزة دبي جلوب سوكر.. والنتيجة 27 ديسمبر

اختتمت أمس المرحلة الثانية من تصويت الجمهور والتي تمثل جزءا مهما من مرحلة التصويت التي ستشمل لاحقا تصويت لجنة التحكيم الرسمية لاختيار الفائزين في جائزة "دبي جلوب سوكر" الذين سيتم الإعلان عنهم رسميا مساء يوم 27 ديسمبر الجاري خلال الاحتفالية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي و"دبي جلوب سوكر" بفندق أرماني في "برج خليفة".

واختار أكثر من 8 ملايين مشجع القائمة النهائية التي تضم آخر 3 متنافسين من أصل 10 مرشحين في كل فئة ثم شهدت المرحلة الثانية لتصويت الجمهور مشاركة أكثر من 13 مليون مشجع اختاروا ترتيب نجومهم المفضلين في اللعب والتدريب وأنديتهم المفضلة لعام 2020 وللقرن /الفترة من 2001 وحتى 2020/.

وتمثل أصوات الجمهور نسبة 40% من النتيجة النهائية حيث يشارك أعضاء لجنة التحكيم في منح أصواتهم للفائزين في كل فئة وتمثل اختيارات لجنة التحكيم 60% من وزن التصويت وتحديد النتيجة النهائية للفائزين الذين سيتم تكريمهم في دبي بشكل مباشر وبحضورهم إلى الحفل وبالتالي فإن القائمة الحالية تمثل اختيار الجمهور وقد تشهد تغييرات في الترتيب وأسماء الفائزين بعد حساب نتيجة تصويت أعضاء لجنة التحكيم الدولية.



وتصدر كرستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس قائمتين مهمتين هما لاعب العام 2020 ولاعب القرن حسب اختيار الجمهور حيث تصدر قائمة لاعب العام 2020 بنسبة 42% من الأصوات مقابل 38% للبولندي روبرت ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونيخ وبطل أوروبا ثم 20% لميسي نج برشلونة ومنتخب الأرجنتين.. كما تصدر كرستيانو رونالدو قائمة لاعب القرن /الفترة من 2001 وحتى 2020/ بنسبة 38% في حين حصل ليونيل ميسي على 24% من الأصوات بينما حصل نجم مصر والعرب محمد صلاح على نسبة 23% و النجم البرازيلي السابق رونالدينيو على نسبة 14%.



وتصدر بايرن ميونيخ قائمة أفضل نادي للعام 2020 بنسبة 44% من الأصوات في حين حصل ليفربول على نسبة 33% وريال مدريد على نسبة 23% .. كما تصدر ريال مدريد قائمة نادي القرن بنسبة 36% وحل الأهلي المصري بالمركز الثاني بنسبة 32% يليه برشلونة بالمركز الثالث بنسبة 18% ثم بايرن ميونيخ الألماني بنسبة 14% من أصوات الجمهور وبانتظار نتيجة تصويت لجنة التحكيم.

وتصدر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول اختيارات الجمهور للفوز بلقب مدرب العام بنسبة 49% متقدما على مواطنه هانز ديتر فليك مدرب بايرن ميونيخ بطل الخماسية المحلية والأوروبية الذي حصل على 46% فيما نال المدرب الإيطالي جاسبريني مدرب اتلانتا نسبة 5% من الأصوات.



وتقدم الاسباني بيب جوارديولا المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ والمدرب الحالي لمانشستر سيتي لصدارة فئة مدرب القرن /الفترة من 2001 وحتى 2020/ بنسبة 34% يليه النجم الفرنسي زين الدين زيدان بنسبة 30% ثم الأسكتلندي اليكس فيرجسون المدرب الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد بنسبة 27% وأخيرا البرتغالي جوزيه مورينيو بنسبة 8%.

وفي الفئة الأخيرة تصدر البرتغالي الشهير خورخي مينديز قائمة أفضل وكيل لاعبين في القرن بنسبة 66% متقدما على الوكيل الهولندي مينو رايولا الذي حصل على نسبة 22% ثم الوكيل الإيطالي جيوفاني برانشيني بنسبة 13%.