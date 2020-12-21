كأس رئيس الدولة: «السماوي» إلى «مربع الذهب» بسيناريو «أبوناموس»

مراد المصري (دبي)

تأهل بني ياس إلى «المربع الذهبي» لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما حقق الفوز على الوصل بهدف، مساء أمس، على استاد بني ياس في لقاء ربع النهائي، وذلك في سيناريو كرره «البديل» أحمد شحدة أبوناموس الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني، ونجح في اقتناص الهدف الوحيد في الدقيقة 83، ليقصي «الإمبراطور» من سباق البطولة، وذلك بعد أيام معدودة من مشاركته بديلاً، وقيادة «السماوي» إلى التغلب على الشارقة «حامل اللقب» ومتصدر الترتيب في دوري الخليج العربي، علماً أنه شارك بديلاً، وسجل في مرمى العروبة في كأس رئيس الدولة في الدور السابق أيضاً.

وينتظر بني ياس الفائز من مواجهة شباب الأهلي والإمارات اليوم لمقابلته في نصف النهائي.

حافظ الفريقان على التشكيلة الأساسية التي خاضا بها مختلف المباريات مؤخراً، مع سعي كل مدرب للحفاظ على توازن فريقه، وهو ما جعل المباراة تنطلق بإيقاع سريع مع محاولة كل فريق لخطف هدف مبكر، وجاءت المحاولة الأبرز بعد مجهود فردي من عبدالرحمن صالح لاعب الوصل الذي شق طريقه في منطقة الجزاء، لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيسر لمرمى بني ياس في الدقيقة الخامسة.

دخل بني ياس أجواء المباراة بهجمة منظمة، لكن تسديدة سهيل النوبي مرت بجوار المرمى بعد 15 دقيقة من ضربة البداية.

وتواصلت الهجمات المتبادلة بين الفريقين، من دون أن ينجح أي فريق من التسجيل، ومنها تسديدة بيدرو مهاجم بني ياس الذي وصلته الكرة دون رقابة أمام المرمى، لكنه حولها بغرابة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 21، مقابل تسديدة من فيجريدو داخل المنطقة تصدى لها الحارس فهد الضنحاني في الدقيقة 31.

وتراجع الأداء تدريجياً في ربع الساعة الأخير لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلق الشوط الثاني برغبة قوية من «السماوي» الذي هدد مرمى منافسه بتسديدة قوية، كان البطل فيها الحارس حميد عبدالله بتصدي حاسم في الدقيقة 54.

حاول بني ياس استغلال تقدمه، من خلال تعزيز الجانب الهجومي، بإشراك أحمد شحدة أبوناموس بدلاً من سلطان الشامسي في الدقيقة 60.

وواصلت المباراة على إيقاع هادئ، من دون أي تغيير على النتيجة، فيما لم يقم البرازيلي أودير هيلمان بإجراء أي تبديلات في الوصل بعدما أكد ثقته بالمجموعة نفسها في أرضية الملعب.

ونجح «البديل» أبوناموس في خطف هدف التقدم لبني ياس، بعد هجمة قادها ليسدد في المرة الأولى لترتد الكرة من الدفاع الوصلاوي، وتعود له مجدداً ويسددها بطريقة غالطت الحارس، وسكنت الشباك في الدقيقة 83.

وشهد الوقت بدل الضائع طرد فابيو ليما قائد الوصل.