«الملك» يتألق بـ«الأربعة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

رفض الشارقة تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما ودع كأس رئيس الدولة لكرة القدم، من نصف النهائي على يد الظفرة، وحقق «الملك الشرقاوي» فوزاً كبيراً على «الفارس» على أرضه بـ«رباعية»، في مباراة دور الثمانية مساء أمس، ليكون أول المتأهلين إلى «مربع ذهب» البطولة الأغلى.

ونجح البرازيلي ويلتون سواريز في ترجيح كفة الشارقة في الدقيقة الثانية، وقبل مرور مائة ثانية على انطلاقة اللقاء، عندما سجل هدف التقدم لـ«الملك» في سيناريو لم يتوقعه أي من الفريقين.

ورغم أفضلية أصحاب الأرض، ووقوف الحظ بجانب الشارقة، في أكثر من فرصة، خاصة القائم الذي حرم الظفرة من التعادل، عن طريق دينلسون، وقبلها تألق عادل الحوسني في التصدي لرأسية عصام العدوة في قلب منطقة «الستة».

ولعب القائم دوراً جديداً في اللقاء، ولكن هذه المرة وقف بالمرصاد أمام الشارقة لمضاعفة «الغلة»، عندما تصدى لتسديدة شاهين عبدالرحمن في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بتقدم «الملك» بهدف.

وبدأ الشوط الثاني، بأفضلية لأصحاب الأرض، إلا أن خبرة الشارقة حسمت الأمور تماماً، من خلال المهارات الخاصة لإيجور كورنادو، الذي عزز التقدم بهدف ثان بالتخصص من ضربة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء، سددها في الدقيقة 58، على يسار الحارس خالد السناني، لتسكن الشباك، وتعلن عن الهدف الثاني الذي ضرب طموحات الظفرة في مقتل، وعزز كايو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 86، وأتبعه إيجور بهدف رابع بمهارة خاصة.

وحاول لاعبو أصحاب الأرض الضغط للعودة إلى مجريات اللقاء، لكن المحاولات باءت بالفشل، ولعب فشل «الفارس» في التسجيل دوراً في حصول لاعبي الشارقة على المزيد من الثقة، ليسيطروا على مجريات اللقاء حتى النهاية، ليكون «الملك» أول الصاعدين إلى نصف النهائي، لمواجهة الفائز من مباراة النصر وعجمان اليوم.

وضرب الشارقة أكثر من عصفور بحجر واحد بهذا الفوز العريض، أبرزها الصعود إلى نصف نهائي البطولة الأغلى على الجميع، وكذلك الخروج من أجواء الخسارة الأولى في دوري الخليج العربي، على يد بني ياس منذ أيام، في «الجولة 10»، وكذلك استعادة بعض لاعبيه للثقة المفقودة في الفترة الماضية، أهمهم إيجور كورنادو، وكايو وكذلك الرائع ماجد سرور الذي لعب دوراً مهماً في وسط الملعب، وكان سبباً رئيسياً في سيطرة الشارقة على مجريات اللقاء، والعودة من معقل الظفرة بالفوز.



فيلسيوفينتش: تلقينا أهدافاً سهلة

هنأ الصربي ألكسندر فيلسيوفينتش مدرب الظفرة، فريق الشارقة على الفوز، والتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، مؤكداً أن لاعبي فريقه بذلوا مجهوداً كبيراً خلال اللقاء، وقدموا الأداء الجيد، خلال مجريات الشوط الأول، رغم سوء الحظ بتلقي هدف مبكر.

وأشار إلى أن الشارقة تمكن من تسجيل أهداف سريعة وسهلة، كما أن الهدف الثاني تحديداً يعد بمثابة «نقطة التحول» في سير أحداث المباراة.

وأوضح فيلسيوفينتش أن تغيير مسعود سليمان مع بداية الشوط الثاني، يعود إلى شعوره بالإصابة، في نهاية الشوط الأول، مطالباً لاعبيه بنسيان نتيجة المباراة، والاستعداد للجولة المقبلة في دوري الخليج العربي.



العنبري: اللاعبون يستحقون الإشادة

أبدى عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة سعادته بالفوز الكبير على الظفرة، ومواصلة المسيرة الناجحة في كأس رئيس الدولة، بالصعود إلى نصف النهائي، وما ضاعف الفرحة أن «الملك» استعاد توازنه سريعاً، بعد «عثرة» الدوري، في لقاء الجولة العاشرة أمام بني ياس، مشيداً بلاعبيه الذين قدم لهم التهنئة على النتيجة والتأهل، متمنياً حظاً أوفر للاعبي «الفارس» الذي تطور مستواه كثيراً خلال الفترة الأخيرة.

وشدد العنبري على أنه رغم الفوز بأربعة أهداف، إلا أن المباراة جاءت صعبة على الشارقة، خصوصاً في الشوط الأول، غير أن الأمور صارت بصورة أسهل، بعد تسجيل «الملك» الهدف الثاني الذي فتح الطريق للوصول باللقاء إلى بر الأمان.