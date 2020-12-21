إلغاء طرد «راكان عجمان»

رضا سليم (دبي)

وافقت لجنة الاعتراض على قرارات التحكيم، على طلب عجمان بإلغاء البطاقة الحمراء، التي حصل عليها عبدالرحمن راكان مدافع الفريق، في مباراته أمام خورفكان، ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي.

وجاءت شكوى «البرتقالي» إلى اللجنة، نظراً لأن الحكم أخرج البطاقة الحمراء للاعب، في الدقيقة 73، وعند العودة إلى «الفار» تابع لقطة أخرى سبقت الطرد، واحتسب ضربة جزاء

لـ «البرتقالي» ضد «النسور»، وكان يجب عليه إلغاء البطاقة الحمراء، إلا أن الحكم لم يتراجع في قراره، وهو ما دفع إدارة النادي لتقديم شكوى، وطلب رفع البطاقة، وهو ما قررته اللجنة.