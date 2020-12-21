«شرطة دبي للدراجات» يضم بطلة أوكرانيا

دبي (وام)

أعلن فريق القيادة العامة لشرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات، انضمام اللاعبة أولجا شيك بطلة أوكرانيا لثلاث مرات متتالية، والثانية على أوروبا والمتأهلة إلى أولمبياد طوكيو، والحاصلة على أكثر من 150 ميدالية ملونة إلى صفوفه، مما يعزز قوة الفريق في المشاركة في السباقات القادمة. وقال إبراهيم عباس أحمد مدير فريق شرطة دبي للدرجات الهوائية: الفريق أصبح أكثر قوة، ونحن واثقون من أنها ستقدم دعماً لزميلاتها في فريق الدراجات الهوائية لشرطة دبي في السباقات المقبلة والحفاظ على الصدارة في جميع المنافسات والبطولات المحلية والدولية التي يشارك فيها فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات، مشيراً إلى أن الفريق خلال الأيام الماضية ضم العديد من البطلات خلال الفترة الماضية.

من جانبها قالت أولجا شيك: أنا سعيدة بإتاحة هذه الفرصة المميزة لي في هذه المرحلة من مسيرتي الرياضية، من خلال الانضمام إلى فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، وسأعمل مع زملائي بروح الفريق الواحد وأقدم لهم المساعدة، وسأبذل قصارى جهدي لنحقق نتائج متميزة في سباقات ومنافسات الدراجات الهوائية.