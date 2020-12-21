ميسي: الخلافات أثرت على مستواي

برشلونة (رويترز)

أقر ليونيل ميسي، بأن مستواه تأثر منذ محاولته التي لم يكتب لها النجاح للرحيل عن برشلونة، قبل انطلاق الموسم الجديد ليسجل ويصنع أقل عدد من الأهداف في 13 عاماً. وأثار ميسي عاصفة عالمية بعد أن تقدم بطلب رسمي في أغسطس الماضي لفسخ عقده مع برشلونة، قبل أن يقرر في النهاية خوض الموسم الجديد، ويتبقى لميسي أقل من 7 أشهر على نهاية عقده. ويمكنه التفاوض مع أندية أخرى اعتباراً من يناير.

وقال ميسي لمحطة لا سيكستا التلفزيونية الإسبانية «تأثرت قليلاً في بداية الموسم، بعد كل ما حدث خلال الصيف، وأنا في حالة جيدة الآن، ولكني عانيت فترة صعبة جداً في الصيف».

ورفض ميسي مجدداً الحديث عن مستقبله، وقال إنه يركز حالياً على مساعدة الفريق لاستعادة مستواه.

وأضاف: أشعر بأنني في حالة طيبة الآن، وأتطلع إلى القتال في كل مسابقة ننافس فيها.

وقال: أعرف أن النادي يعيش فترة صعبة على المستوى المؤسسي، وفي أرض الملعب، وكل الأمور التي تحيط ببرشلونة حالياً صعبة، ولكني متحمس لمواصلة القتال.