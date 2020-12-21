كافو: طردتُ 9 مرات لـ «عدم الصلاحية»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد اختياره أفضل ظهير أيمن في فريق الأحلام الأفضل خلال تاريخ الكرة العالمية، تحدث النجم البرازيلي المخضرم كافو لمجلة «فرانس فوتبول»، عن الكيفية التي أصبح بها ظهيراً أيمن على غير رغبته، وكيف كانت مراكز التدريب ترفض استقباله على اعتبار أنه لا يصلح، لأن يكون لاعباً محترفاً، ورأيه في مدافعي الجنب الآن.

في البداية، قال كافو: تم طردي 9 مرات من مراكز تدريب كرة القدم في البرازيل، بحجة عدم الصلاحية، لدرجة تشككت فيها في نفسي، وتصورت أنني لن أستطيع أن أحقق حلمي، ولكن تصميمي أقوى من أي مشاعر يأس انتابتني، واشتغلت على نفسي جيداً، إلى أن أصبحت لاعباً محترفاً من الطراز الأول، ومعروفاً عالمياً، وأكدت موهبتي وإمكانياتي نجماً يعتمد عليه.

ولأن بداية كافو مع الكرة، في مركز المهاجم تارة، أو الجناح الأيمن تارة أخرى، أو الوسط المهاجم مرة ثالثة، سألته المجلة عن الأسباب التي دفعته للعب ظهيراً أيمن والتألق فيه، قال: كان المدربون يستخدموني عند الحاجة في أي مركز من الأماكن الثلاثة، إلى أن قام المدرب الرائع تيلي سانتانا بتثبيتي في مركز الظهير الأيمن عام 1991، عندما أصيب اللاعب الأساسي الذي يشغل هذا المركز، ومن وقتها لم أغادره على الإطلاق.

وأضاف: في البداية كنت غير سعيد في هذا المركز ودائم الشكوى، وطلبت أكثر من مرة اللعب في وسط الملعب أو في الهجوم، وقولت لسانتانا: «بروفسير» أنا لست ظهيراً أو مدافعاً، ويرد بأنه اعتمد علي في هذا المركز، ولن يشرك أي لاعب آخر بدلاً مني، وفي نهاية المطاف قبلت بقراره.

وبشأن الظهير المفضل لديه عام 2020، قال: يعجبني الإنجليزي ألكسندر أرنولد، وهو لاعب جيد جداً، وأراه ظهير المستقبل، ومسيرته رائعة، وهو سريع ويتحكم جيداً في الكرة، ويجيد التسديد من زوايا ومسافات مختلفة، ولهذا فإنني أقول إنه يحمل الكثير من نكهة الكرة البرازيلية.