«عربية» الاتحاد والشباب في «الشرائع»

الرياض (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، اختار ملعب «مدينة الملك عبدالله» بمكة المكرمة، لاستضافة مباراته أمام مواطنه الشباب في الرابع من يناير المقبل، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية «البطولة العربية».

وأوضحت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن الإدارة اتفقت مع البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق، على اختيار الملعب الشهير باسم «ملعب الشرائع» بدلاً من خوض المباراة في الملعب الفرعي لاستاد «الجوهرة»، والذي تم إغلاقه قبل أيام لخضوعه لبعض أعمال الصيانة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت 2 ديسمبر الجاري، بالتعادل 2-2.

من جهة أخرى، كشفت الصحيفة ذاتها عن عدم تلقي أي عروض لضم الإيفواري سيكو سانوجو لاعب الفريق المعار حالياً لريد ستار بلجراد الصربي، سواء بالإعارة أو الانتقال لنهائي.