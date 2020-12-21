«مجيب» يحلق بلقب أبوظبي للخيول العربية الأصيلة

أبوظبي (الاتحاد)

توج المهر «مجيب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بطلاً لسباق بطولة أبوظبي للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات «قوائم»، التي استضافها مضمار نادي أبوظبي للفروسية مساء أمس الأول.

وأكد ابن «داحس» بإشراف ايريك ليمارتنيل وقيادة فابريس فيرون، أنه النجم الصاعد بقوة في فئة الخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات، حين تفوق على «أوتومان» بفارق 2.225 طول، ومسجلاً 1:45:17 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «المنصور اناف».

وحصد «قدير» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ثمار جهده ليفوز بلقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 14 خيلاً.

واللافت أن «قدير» لم يشارك في السباقات منذ 322 يوماً، وقاده للفوز «ادري دو فريز» بإشراف جان دو روال، وتفوق ابن «منجز» بفارق 0.75 طول عن «اونوارد»، ومسجلاً 1:44:21 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «برّاق».

وفاز «زلمان» لأبوظبي ريسنج، بإشراف هلال العلوي، وقيادة باتريك كوسجريف، بالشوط الافتتاحي على لقب اتحاد الإمارات للفروسية لمسافة 2200 متر، بمشاركة 12 خيلاً، وتفوق البطل بفارق طولين عن «رمز» ومسجلاً 2:29:56 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «ويل باور».

وظفر «هشام الخالدية» لأبوظبي ريسنج «ثنائية»، بإشراف محمد دقاش، وقيادة فرناندو جارا، بجائزة الشوط الثاني لمسافة الميل، على لقب جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، قدم أداءً لافتاً تفوق خلاه بفارق 4 أطوال عن «كينج مجد»، وسجل البطل زمناً وقدره 1:46:86 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «دستور».

أحمد ناصر الريسي يتوج الفائزين في سباق أبوظبي (من المصدر)

وتوج «أيه أف مجالس» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، بطلاً للشوط الخامس «تكافؤس لمسافة 1600 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

وبذل الفارس تاج أوشي، جهداً سخياً لحث جواده ليتفوق بفارق رأس عن «أيه أف العريق»، ومسجلاً 1:45:08 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «أيه أف ماكرة».

وأظهر «شنغهاي سيتي» لنقابة بورسلي بقيادة فابريس فيرون «ثنائية» جدارته في الفوز بالشوط السادس لمسافة الميل «تكافؤ» على لقب سباق المشرف للخيول المهجنة الأصيلة، متفوقاً بفارق 1.5 طول عن «كرنفال» ومسجلاً 1:36:57 دقيقة، وجاء ثالثاً «بعلبك».

ونال «نايسلاير» لفريق البحرين للسباقات بإشراف جابر رمضان، وقيادة برنارد بينيرو، لقب ختام الأمسية للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، وتفوق البطل بفارق 3.5 طول عن «ريبل ستريك» ومسجلاً 1:23:18 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «أدفينتشورس».

ليمارتنيل: «البطل» إلى التاج الثلاثي

أكد المدرب الفرنسي إيريك ليمارتنيل أن المهر «مجيب» الفائز ببطولة أبوظبي للخيول العربية الأصيلة، أحد أبرز الخيول في جيل سن الثلاث سنوات لدي إسطبلات الأصايل، وقدم اليوم أداءً مميزاً وفاز بارتياح. وقال: إن ابن «داحس» سيكون لديه استحقاقات خيارات متنوعة في سن أربع سنوات في العام المقبل، أبرزها بطولة التاج الثلاثي للأمهار.

ومن جانبه، قال الفارس فيرون: «لقد كان محبطاً للغاية في المرة الأخيرة، ولا أعرف لماذا لأننا نعلم أنه حصان جيد لأنه أظهر ذلك في المشاركة الأولى ومرة أخرى الليلة».

«أعتقد بأن مسافة 1600 متر هي المثالية بالنسبة له في الوقت الحالي، لكن لديه سرعة كبيرة في المسافات الأقصر، ولكن يمكن تحمل مسافة أطول، وهو حصان جيد ومن حسن الحظ امتلاكه في الحلبة».