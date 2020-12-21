الدرعي يهنئ مصر بلقب الجودو الأفريقي

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، في برقية خاصة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس وأعضاء الاتحاد المصري للجودو، بمناسبة فوز المنتخب المصري للجودو بلقب النسخة الـ41 من بطولة أفريقيا للجودو، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021 التي اختتمت أمس الأول في مدغشقر بمشاركة 32 دولة، متمنياً التوفيق للرياضة المصرية بشكل عام، والجودو على وجه الخصوص، خلال الاستحقاقات القادمة.

رمضان درويش

وكان المنتخب المصري قد حصد 9 ميداليات ملونة، منها 5 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، مما كفل له التفوق على حساب منتخبات المغرب الوصيف والجزائر الثالث والكاميرون الرابع وجنوب أفريقيا الخامس، وقد أحرز الميداليات الذهبية الخمس للمنتخب المصري، حاتم عبد الآخر في وزن تحت 90كجم، عبد الرحمن محمد وزن 81 كجم، محمد محيي الدين وزن 73 كجم، محمد عبد الموجود وزن 66 كجم، والنجم رمضان درويش وزن 100 كجم.