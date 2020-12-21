«الشارقة للهجن» يوزع المهام في اجتماعه الأول

الشارقة (الاتحاد)

عقد نادي الشارقة لسباقات الهجن أمس بمدينة الذيذ، اجتماعه الأول بتشكيلته الجديدة، برئاسة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد علي سيف الكتبي عضو مجلس إدارة النادي، ومطر محمد محيان الكتبي، ومحمد عبيد حامد الطنيجي، وخليفة سعيد راشد الكتبي، ومهير علي الخرم الكتبي، ومهير عتيق بالرشيد الكتبي، حيث شهد الاجتماع توزيع المهام على اللجان المختلفة بين أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

وتقدم مطر بن هويدن بالشكر والعرفان على الثقة الغالية من جانب القيادة الرشيدة، بإنشاء نادي الشارقة لسباقات الهجن بمدينة الذيد للحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بسباقات الهجن، وتعزيز مكانة الإمارة بتلك السباقات التراثية على المستوى المحلي والإقليمي، ووجه الشكر إلى رئيس مجلس الشارقة الرياضي على ما قدمه للرياضة بصفة عامة في الإمارة، ورحب بالأعضاء الجدد متمنياً لهم التوفيق والعمل بروح الفريق الواحد.

ومن جانبه، أشاد عيسى هلال الحزامي بالدور الرائد الذي يقوم به نادي الشارقة لسباقات الهجن، مطالبا الأعضاء الجدد أن يكونوا على قدر المسؤولية، والعمل على إثراء النادي بالمبادرات والفعاليات.