سائق رينو: كرم الضيافة في أبوظبي لا يقارن

أبوظبي (الاتحاد)

قدَّم فريق رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا 1 موسماً مميزاً، رغم الاضطرابات التي سببتها جائحة كوفيد-19 في موسم السباقات، حيث تمكن الفريق من اعتلاء منصة التتويج ثلاث مرات، كما حلّ في المركز الخامس في ترتيب الفرق برصيد 181 نقطة.

وعقب نهاية الموسم تحدث سائق الفريق دانييل ريكاردو عن مجريات ما حدث في الموسم الماضي وتطلعات المستقبل، وقال: تبين لنا بعد هذا الموسم أن كل شيء ممكن، ولا يمكننا التنبؤ بمجريات السباقات إلا بعد انطلاقها، خصوصاً مع حدوث تطورات على المضمار نفسه من أعطال وخلاف ذلك.

وأشاد ريكاردو بوجود ثلاثة سباقات في المنطقة الخليجية بانضمام السعودية لروزنامة الموسم الجديد، وقال: سيكون خوض السباقات في الجزيرة العربية رائعاً لطقسها الدافئ، ودوماً ما نسعد ونستمتع بكرم الضيافة في أبوظبي الذي لا يقارن خصوصاً، وأنها أعطت مثالاً رائعاً في التعامل مع جائحة كورونا، حيث شعرنا بأمان كبير هنا في الإمارات.

وعن تأثير جائحة كورونا على حياته الخاصة، تحدث قائلاً كان عام 2020 جيداً بالنسبة لي شخصياً، ورُبَّ ضارة نافعة؛ حيث تمكنت في فترة الإغلاق بداية العام من البقاء في المنزل ثلاثة أشهر للمرة الأولى منذ أن كنت طالباً في المدرسة الثانوية.

وبعد ذلك، شاركت في 26 سباقاً في ستة أشهر فقط، وقد استمتعت حقاً في هذه الفترة على الرغم من أنها متعبة، وانصب تركيزنا فيها على السباقات فحسب. كما كان التكيف مع قواعد التباعد الاجتماعي غريباً في السباقات القليلة الأولى، لكننا اكتشفنا بعد ذلك كيف يمكننا مواصلة السباقات بأمان.