«الجو جيتسو» يستحدث الإمارات الوطنية في «الختام المحلي»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الإمارات للجو جيتسو أن أجندة مسابقات الموسم المحلي لعام 2021، والتي تشمل استحداث بطولة جديدة، وزيادة عدد جولات المنافسة في اثنتين من البطولات رفيعة المستوى، لاقت ترحيباً كبيراً من قبل الطاقم الفني وأعضاء المنتخب الوطني للجو جيتسو، حيث من المقرر أن يشارك المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة التي تستضيفها مدينة سانيا الصينية، في الفترة من 2 إلى 10 أبريل، قبل أن يتوجه إلى تايلاند للمنافسة في دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية التي تقام في الفترة من 21 إلى 30 مايو.

وكانت آخر مشاركة دولية لأبطال منتخبنا الوطني في نوفمبر 2019.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية لدى اتحاد الإمارات للجو جيتسو؛ ثقته مع المدرب رامون ليموس، المدير الفني للمنتخب الوطني، في قدرة لاعبي المنتخب على الاستفادة من الظروف الراهنة والاستعداد على أفضل وجه، خاصةً مع سلسلة المعسكرات التدريبية والبطولات التي نظمها الاتحاد في الفترة الأخيرة.

ويشهد الموسم المحلي لعام 2021 اعتماد نظام تصنيف فردي جديد للرياضيين ضمن ثلاث فئات عمرية دون 16 سنة ودون 18 سنة والكبار فوق 18 سنة، وبالتالي تم رفع عدد جولات دوري كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو وأم الإمارات للجو جيتسو، ليشمل كل منهما 5 جولات بدلاً من ثلاث فقط.

وتشهد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو إضافة فئة السيدات، وستستكمل منافساتها وفق الأسلوب التنظيمي المعتاد المكون من ثلاث جولات، وسيتاح للرياضيين المتنافسين في هذه البطولات تمثيل أنديتهم والاستفادة من مبارياتها لحصد النقاط وتعزيز ترتيبهم على جدول التصنيف الخاص بكل من الأفراد والفرق.

كما أعلن اتحاد الجو جيتسو عن إطلاق بطولة الإمارات الوطنية، التي ستشكل فعالية ختامية لموسم الجو جيتسو المحلي، وستتيح الفرصة أمام الرياضيين والفرق لحصد نقاط مضاعفة خلال منافساتها.

من ناحية أخرى انطلقت، أمس، منافسات بطولة الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في روسيا، بمشاركة ما يقارب 500 لاعب ولاعبة من جميع الفئات العمرية.

وشهدت البطولة نزالات حماسية، مع التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للمشاركين، الذي يمثلون 10 دول حضروا للتنافس على نحو 161 ميدالية ذهبية، و144 ميدالية فضية، و96 ميدالية برونزية، بمنافسات البدلة ومن دون بدلة.

وتعد بطولة الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في روسيا، إنجازاً مهماً، فإلى جانب كونها البطولة التي تعزز من نجاحات الرابطة التنظيمية عالمياً، فإنها تجسد أيضاً قيم التحدي وتجاوز المصاعب التي تنطوي عليها رياضة الجو جيتسو وتترجمها الإنجازات، التي تحققت بالتوافد والإقبال الكبير من اللاعبين بمختلف الجنسيات على منافسات البطولة.

وتأتي إقامة البطولة لتؤكد مكانة أبوظبي وتفوقها وريادتها في تنظيم أبرز البطولات الرياضية العالمية في الجو جيتسو، وامتلاكها القدرات التنظيمية الاستثنائية التي تجلت عبر النسخ الماضية من بطولات الرابطة ودورياتها، وغيرها من البطولات الكبرى التي رسخت موقع الدولة عاصمة عالمية للجو جيتسو.

يشار إلى أن بطولة الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو تعد من أهم البطولات، التي تنظمها الرابطة ضمن أجندتها الرياضية لعام 2020-2021، وقد تم إطلاقها بعد ساعات قليلة من إطلاق الدوري المحلي في روسيا.