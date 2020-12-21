80 لاعباً يشاركون في معسكر الشارقة للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

يستهل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأسبوع الثاني من معسكره التدريبي الشتوي، والذي ينظمه لأندية الإمارة عبر برنامج زووم، بواقع حصتين يومياً، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 10 أندية، هي: خورفكان، واتحاد كلباء، والذيد، والمدام، ومليحة، والبطائح، والحمرية، والثقة للمعاقين، ونادي الشطرنج للفتيات بالشارقة، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، وهو المعسكر الذي يستمر حتى يوم 30 من ديسمبر الجاري.

ويشمل المعسكر العديد من البرامج التدريبية الشطرنجية، بإشراف العديد من المدربين الدوليين، وذلك وفق أحدث الطرق الأكاديمية، بالاعتماد على سلسلة الكتب المنهجية «خطوات تعليم الشطرنج» للمؤلف والمحاضر الدولي الكبير اليوناني افستراتيوس جريفاس، والتي قام النادي بترجمتها إلى اللغة العربية، وتوزيعها على جميع مدربي أندية الإمارة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تنظم فيه اللجنة الفنية بالنادي بطولة الفرق الدولية للشطرنج السريع، بمشاركة 49 لاعباً ولاعبة من أندية الإمارة، بنظام الدوري الكامل من 17 جولة، والتي رصدت لها اللجنة المنظمة 13 ألف درهم للفرق الفائزة، إضافة إلى جوائز خاصة لأفضل لاعب من كل نادٍ.

كما تنظم أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج سلسلة بطولات الشطرنج الخاطف المفتوحة، والتي تقام بشكل يومي على موقع «ليشيس» العالمي، حيث بدأت البطولة مع انطلاق المعسكر الشتوي، وتنتهي في 29 ديسمبر الجاري.

وأكد جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن النادي جاهز للمساهمة والتعاون في الفعاليات الشطرنجية التي تنظمها أندية الشارقة والوسطى والشرقية، مشيراً إلى أن تنظيم النادي لمثل هذه الفعاليات يعمل على نشر اللعبة واكتشاف مواهب جديدة.

فيما أكد عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد نائب رئيس الجهاز الفني، أن المعسكر الشتوي يأتي ضمن خطة واستراتيجية الجهاز الفني لتطوير اللاعبين الصغار، واكتشاف المواهب وتحضيرهم بالشكل المطلوب للمنافسة في البطولات المحلية والدولية القادمة.