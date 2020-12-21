بطولة السلم للدراجات تطلق «السباق الجبلي»

دبي (الاتحاد)

تشهد منطقة سيح السلم بدبي، اليوم، السباق الأول للدراجات الهوائية الجبلية للهواة والمحترفين الإماراتيين، ضمن النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم /‏‏‏المشتريات والتمويل.

ويقام السباق الأول الذي سيكون تجريبياً هذا العام ضمن السباقات الرئيسية الأخرى، في نفس المنطقة، حيث اعتمدت اللجنة المنظمة مساراً مميزاً للسباق يمتد لمسافة 32 كم وسط المناطق الطبيعية المحاطة بالغزلان العربية «المها».

وسيكون السباق مخصصاً للمواطنين، بواقع 147 مشاركاً، منهم 128 دراجاً في فئة الهواة و19 مشاركاً في فئة المحترفين والأندية الذين يتنافسون على المراكز الأولى، في ضوء التدريبات التي خاضها المشاركون خلال الفترة الماضية في موقع الحدث.

وأنجزت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات الخاصة بالسباق، حيث أقامت «قرية السلم» في وسط في محمية السلم الطبيعية الصحراوية بالقرب من مسار السباق، إلى جانب اعتماد لجنة التحكيم لكوادر إماراتية بالكامل دعماً لأبناء الوطن، وللسعي لرفع وتعزيز الكفاءات الإدارية في مختلف المجالات.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي يتفضل برعاية البطولة ومتابعتها بشكل شخصي، جاءت لتدفع البطولة لتكون شاملة لجميع اهتمامات وفئات الدراجات الهوائية، وهو ما دفعنا لإقامة سباق الدراجات الجبلية التي تحظى بانتشار وشعبية متزايدة في الدولة، حيث يستفيد ممارسو هذا النوع من السباقات من المضامير والمواقع التي جهزتها الحكومة الرشيدة لممارسة هذه الرياضة بكل سهولة ووفرة وضمان سلامة وصحة الجميع.

وتوقع الفلاسي أن يكون هذا السباق الذي يقام لأول مرة بشكل تجريبي، قوياً على المستوى الفني، ويحمل نوعاً جديداً من الإثارة والترقب على غرار السباقات الأخرى، التي تقام ضمن البطولة سنوياً لفئات الرجال والسيدات.

وتشهد النسخة الخامسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية إقامة منافسات متنوعة في جدول حافل، حيث يقام سباق السيدات الإماراتيات الهواة يوم 11 يناير المقبل، يليه لفئة المحترفين «النخبة» لمسافة 127 كلم يوم 12 يناير المقبل، ويشمل جنسيات المواطنين والأجانب المقيمين ودول مجلس التعاون الخليجي، بواقع 10 مشاركين من كل دولة، بمجموع 80 متسابقاً.

وسيكون الختام في 25 يناير المقبل، بإقامة سباق الهواة الإماراتيين، بمشاركة 60 دراجاً يتنافسون لمسافة 127 كلم بجوائز مالية تبلغ مليون درهم، يشارك فيه أصحاب المراكز العشرين الأولى من السباق الأول هذا الموسم، مع إقامة سباق تأهيلي لاستكمال بقية المقاعد الأربعين الأخرى.