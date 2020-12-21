دوري اليد: «الزعيم» يصطدم بـ «الفرسان» و«الملك» يتحدى «العميد»

رضا سليم (دبي)

يصل قطار دوري «أقوياء اليد» إلى المحطة السابعة والأخيرة قبل التوقف، الذي يستمر لمدة 44 يوماً، حيث يعود من جديد يوم 5 فبراير 2021، وهو التوقف الإجباري بسبب مشاركة اللاعبين الدوليين في بطولة العالم لمونديال اليد بمصر، خلال الفترة من 13 إلى 30 يناير المقبل.

وتشهد الجولة السابعة اليوم 4 لقاءات، فيما تأجل لقاء دبا الحصن والجزيرة، حيث يقام بصالة دبا الحصن غداً، ويلتقي اليوم العين مع شباب الأهلي بصالة البنفسج، والنصر مع الشارقة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، والوصل مع مليحة بصالة الإمبراطور، وبني ياس مع الوحدة بصالة السماوي.

وتشهد هذه الجولة صراعاً كبيراً على القمة طبقاً لجدول الترتيب، حيث يعتلي الشارقة والعين قمة الترتيب بالعلامة الكاملة في 5 جولات ولكل فريق مباراة لم يلعبها طبقاً لنظام المسابقة، وتأتي الصدارة الثنائية بفارق نقطة عن النصر «الثالث» برصيد 14 نقطة بعد خوضه 6 مباريات، بينما يطمح شباب الأهلي، القادم بسرعة كبيرة ولديه 13 نقطة، مواصلة الانتصارات والعودة للمنافسة على القمة، وهو ما يجعل مواجهة العين مع شباب الأهلي والنصر مع الشارقة، هي الحد الفاصل لحسم ملف القمة قبل التوقف الطويل.

وتأتي مواجهة الوصل ومليحة على نفس المنوال، خاصة أن الفارق بينهما نقطة واحدة، ويحتل فريق مليحة المركز الرابع برصيد 13 نقطة، ويهمه الفوز من أجل الاستمرار في المربع، بينما يسعى الوصل المنتعش برصيد 12 نقطة للفوز، لمغادرة المركز السادس والتقدم خطوة نحو مربع الكبار، خصوصاً أن خسارة أي فريق ستبعده عن دائرة المنافسة، بينما مواجهة بني ياس والوحدة هي قمة القاع، خاصة أن «السماوي» الأخير برصيد 6 نقاط، والوحدة قبل الأخير برصيد 7 نقاط. ويتصدر الشارقة القمة برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن العين الثاني، والنصر الثالث 14 نقطة، ومليحة الرابع 13 نقطة، وشباب الأهلي الخامس 13 نقطة، والوصل السادس 12 نقطة، والجزيرة السابع 9 نقاط، ودبا الحصن الثامن 8 نقاط، والظفرة التاسع 8 نقاط، والوحدة العاشر 7 نقاط، وبني ياس الأخير برصيد 6 نقاط.