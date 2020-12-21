شباب الأهلي والإمارات.. «بطل التاسعة» و«سفير الهواة»

منير رحومة (دبي)

مباراة شباب الأهلي والإمارات اليوم، تجمع بين «ملك الكأس» المتوج بتسعة ألقاب، وبين «الصقور» سفير أندية «الهواة» في ربع النهائي، والذي يملك بدوره خبرة التتويج بالبطولة الغالية، بعد نجاحه في الظفر باللقب عام 2010.

ورغم أن الترشيحات تنصب لمصلحة «الفرسان» حامل اللقب، والمدجج بالنجوم الكبار، سواء الدوليين المواطنين، أو الأجانب المميزين، فإن مفاجآت الدور الماضي للكأس، يجعل الإثارة قائمة بقوة، في مواجهة اليوم. ويعول سفراء الهواة على تكرار العرض القوي، الذي قدموه أمام اتحاد كلباء في دور الـ16، والسعي للوصول إلى أبعد ما يمكن في المسابقة الغالية، خاصة أن الفريق يملك نخبة من اللاعبين أصحاب الخبرة الذين سبق لهم اللعب في دوري الخليج العربي، ويقدم عروضاً قوية في هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في الترتيب.

أما شباب الأهلي، يدخل برغبة قوية في تعويض خسارة الجولة الماضية في الدوري، والابتعاد أكثر عن المنافسة، وبالتالي التركيز في المسابقة للاحتفاظ باللقب، وإنقاذ موسمه، كما ستكون المباراة بمثابة الاختبار الجاد للاعبين، من أجل تأكيد قدرتهم على تصحيح الصورة، وإظهار ردة فعل قوية، ترضي الجماهير، وتبرهن رغبتهم الحقيقية في إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي، منافس على البطولات والألقاب.

ومن المتوقع أن تحفل المواجهة بالندية والحماس، علماً أن فريق الإمارات يلعب بلا ضغوطات على عكس أصحاب الأرض الذين لن يرضوا بأي «عثرة» جديدة.



مهدي علي: مباراة لا تقبل «أنصاف الحلول»

شدد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، على أن مباراة اليوم مع «صقور الإمارات» لا تقبل القسمة على اثنين، معتبراً أنها فرصة جيدة للاعبين لاستعادة الثقة في أنفسهم، متمنياً أن تكون ردة فعلهم قوية والشعور بالمسؤولية في الملعب، بعد الخسارة الأخيرة في الدوري.

وقال: نحن أمام مباراة مهمة مع فريق متطور يملك لاعبين خبرة ومدرباً جيداً، والمواجهة لن تكون سهلة، خصوصاً أمام فريق لعب كثيراً في دوري المحترفين، ولا أعتبره من فرق الدرجة الأولى، لذلك علينا التركيز في المباراة، والخروج بنتيجة إيجابية.

وأشار إلى أن الفريق يشهد بعض الإصابات، مثل أحمد خليل، وهيلدون، ومحمد مرزوق، وسالمين، وكارتابيا، وهم يتلقون العلاج حالياً، متمنياً أن تقدم بقية العناصر المستوى المطلوب، ويتأهلوا إلى الدور نصف النهائي.



جوجيكا: المفاجآت واردة

فيصل النقبي (رأس الخيمة)

أكد المقدوني جوجيكا مدرب فريق الإمارات، قدرته على قيادة «الصقور» إلى «مربع ذهب» الكأس، واصفاً لقاء شباب الأهلي بأنه يقبل كل الاحتمالات، وقال: «الفرسان» فريق كبير، والأكثر تتويجاً باللقب، ويعد من أفضل الفرق بالدولة، ويدربه مدرب مواطن حالياً له تاريخ، وقاد «الأبيض» من قبل، وفي كل الأحوال تبقى المباراة داخل الملعب، والمفاجآت فيها واردة، ووصل «الصقور» إلى هذه المرحلة، بعد أن تجاوز أحد أندية دوري الخليج العربي، ولدينا رغبة في الاستمرار، ونحتاج إلى تركيز عال، وتعامل مختلف مع منافس يملك عناصر جيدة في كل خطوطه، ولا شك أن لاعبي فريقي متشوقون إلى فوز جديد على فريق كبير.

وأشار إلى أن جماهير «الصقور» تثق بأن فريقها لديه القدرة على تحقيق مفاجأة.