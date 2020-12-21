ليفاندوفسكي يتحدث عن «التجربة البافارية» في مؤتمر دبي الدولي

دبي (الاتحاد)

يشارك البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني، في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، ويحمل عنوان «كرة القدم في القمة»، وبالتزامن مع حفل توزيع جوائز «دبي جلوب سوكر»، يوم الأحد المقبل بفندق أرماني في «برج خليفة».

وتأتي مشاركة ليفاندوفسكي المرة الأولى في المؤتمر في الوقت الذي قدم فيه اللاعب موسماً استثنائياً، سجل خلاله 55 هدفاً في 47 مباراة، وقاد «البافاري» إلى لإحراز 5 ألقاب، هي أبطال أوروبا، والدوري والكأس الألمانية وكأس السوبر الأوروبية، وكأس السوبر الألمانية، كما فاز بجائزة هداف «الأبطال»، وجائزة «الفيفا» لأفضل لاعب عام 2020.

وقرر «دبي الرياضي» تنظيم المؤتمر، وحفل جوائز دبي جلوب سوكر في منطقة «برج خليفة»، بحضور عدد من المعنيين بالرياضة عموماً، وكرة القدم خصوصاً، من داخل الدولة وخارجها، ومن ممثلي الأندية المرشحة المتنافسة على ألقاب الجائزة والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفق ضوابط اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، والبروتوكول الخاص بالمناسبة، حث سيكون الحدث الأول على الإطلاق الذي يتم تنظيمه بمشاركة وحضور نجوم كرة القدم العالميين وصنّاع القرار فيها.

ويتحدث ليفاندوفسكي في المؤتمر عن تجربته الشخصية في عالم كرة القدم، ومحافظته على مستواه العالي، واعتلاء قمة الهدافين، والفوز بالعديد من الألقاب، رغم تجاوزه الثانية والثلاثين، كما سيكون مرشحاً قوياً للفوز بلقب جائزة «دبي جلوب سوكر» لأفضل لاعب في العام 2020، حيث يتنافس مع النجمين الهدافين كرستيانو رونالدو وليونيل ميسي.