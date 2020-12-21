استفتاء «سبورت فور أوول»: العامري وعيسى وحمد

دبي (الاتحاد)

اقتنص زايد العامري جناح الجزيرة، جائزة نجم «الجولة العاشرة»، لدوري الخليج العربي، في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية الرياضية، بعدما حصد 28% من الأصوات المشاركة في الاختيار، والتي وصلت إلى 3500 صوت من الجمهور تمثل 60%، و20 بطاقة ترشيح لخبراء الإعلام والتدريب وتمثل 40%.

ولفت العامري «23 عاماً» الأنظار بعد تألقه منذ انطلاق الموسم، وكذلك نجاحه في تسجيل الهدف الثالث لـ «فخر أبوظبي» في مرمى الوصل، مساهماً في فوز الجزيرة 3-2، والوصول إلى 23 نقطة بالتساوي مع الشارقة في مقدمة الترتيب.

ونال خالد عيسى حارس العين جائزة الأفضل في مركز الحراسة بـ 39.5%، بعدما ذاد عن مرماه ببسالة، وقاد «الزعيم» إلى فوز مهم على النصر 2-1، رغم النقص العددي منذ الدقيقة 23 نتيجة طرد بندر الأحبابي.

وذهبت جائزة أفضل حكم إلى الدولي حمد علي يوسف، الذي أدار مواجهة بني ياس والشارقة، وحصل على 71%، متفوقاً على أحمد عيسى، ومحمد عبيد خادم.