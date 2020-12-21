كأس الرابطة الإنجليزية: «السيتي».. حملة الثامن من «المدفعجية الحزين»!

لندن (أ ف ب)

يحل مانشستر سيتي «حامل اللقب» ضيفاً ثقيلاً، اليوم، على أرسنال ومدربه «الجريح» الإسباني ميكل أرتيتا، في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم.

ولم يتلق السيتي المتوج باللقب 7 مرات، أي خسارة خلال ثماني مباريات متتالية، ويتطلع عبر مباراة اليوم إلى التقدم خطوة أخرى نحو التتويج بكأس الرابطة للموسم الرابع على التوالي، كما أن «البلو مون» لم يتعرض لأي «عثرة» في كأس الرابطة، منذ خسارته أمام مانشستر يونايتد صفر-1 في أكتوبر 2016.

واستعاد السيتي توازنه، بعد انطلاقة موسم متذبذبة، لكنه لا يزال يعاني من عدم نجاعة هجومية، في ظل عدم استعادة هدافه التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لكامل لياقته البدنية، بعد عملية جراحية خضع لها في ركبته الصيف الماضي.

وفي المقابل، يريد «المدفعجية» وضع حد لسيطرة مانشستر سيتي على اللقب، في النسخ الثلاث الأخيرة، بعد فوز الأخير في النهائي على أرسنال بالذات، وتشيلسي وأستون فيلا تباعاً، ومن ناحية أخرى تخفيف الضغوطات عن كاهل المدرب أرتيتا الذي يعاني فريقه في الدوري المحلي، بعد خسارته 8 مباريات من أصل 14 خاضها حتى الآن، آخرها ضد إيفرتون، ويحتل مركزاً متأخراً، ما رسم علامة استفهام كبرى على مصيره.

وكان أنصار أرسنال توسموا خيراً لدى تعيين أرتيتا منذ عام تقريباً، خلفاً لمواطنه أوناي إيمري، خاصة بعد أن قاد فريقه إلى إحراز كأس إنجلترا بالفوز على تشيلسي، ثم بدرع المجتمع بالتغلب على ليفربول مطلع الموسم. لكن رغم البداية الجيدة التي حقق فيها «العلامة الكاملة»، بالفوز في مبارياته الثلاث الأولى، تراجع مستوى الفريق بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

ترافق ذلك مع صيام هدافه الجابوني بيار إيميريك أوباميانج عن التسجيل لفترة طويلة، فتعرض الفريق للهزائم واحدة تلو الأخرى، في الآونة الأخيرة، ويعود آخر فوز له في الدوري إلى الأول من نوفمبر عندما تغلب على مانشستر يونايتد في عقر دار الأخير، ملعب أولدترافورد، بهدف.

ويرى حارس مرمى أرسنال، الألماني برند لينو بأنه يتعين على فريقه أن يكافح، ويظهر تضامناً في الأوقات الصعبة التي يعيشها الفريق بقوله: «ليس لدينا وقت للشعور بالأسي تجاه أنفسنا، يتعين علينا أن نكافح من أجل كل كرة ومن أجل بعضنا البعض.»

وأضاف: نعيش فترة صعبة، ولكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقوم به هو الحفاظ على إيجابيتنا.

ويعيش أرسنال أسوأ انطلاقة موسم له منذ موسم 1974-75، حيث حصد 14 نقطة فقط من 14 مباراة، أي أقل بـ 7 نقاط من رصيده الموسم الماضي، عندما أقال إيمري في الفترة ذاتها.

ولم يسجل «المدفعجية» سوى 12 هدفاً في الدوري هذا الموسم، وتطرق أرتيتا إلى هذه الناحية بقوله: «فعاليتنا أمام المرمى متدنية جداً، وبالتالي يتعين علينا تحسين هذه النقطة، عندما كنا في حاجة إلى وقوف الحظ إلى جانبنا، سددنا في القائم، وأضعنا الكثير من الفرص»، في إشارة إلى مجريات مباراة فريقه ضد إيفرتون السبت.

وغالباً ما يشرك مدربو الفرق في هذه المسابقة تشكيلة رديفة، لكن على الأرجح سيزج أرتيتا بأفضل عناصره، في محاولة للخروج من الأزمة التي يتخبط بها فريقه.

ولم يعرف ما إذا كان أوباميانج سيكون جاهزاً لخوض المباراة ضد السيتي، كونه غاب عن لقاء إيفرتون لإصابة في الساق.

وتبرز مباراة إيفرتون مع مانشستر يونايتد على ملعب الأول «جوديسون بارك» غداً، حيث يقدم الفريقان عروضاً رائعة في الآونة الأخيرة، ففاز إيفرتون في آخر ثلاث مباريات له، ويحتل المركز الرابع في الدوري، بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد الذي حصد 19 نقطة من 21 ممكنة، في آخر 7 مباريات، وصعد إلى المركز الثالث مع مباراة مؤجلة.

وكان مانشستر يونايتد تغلب على إيفرتون 3-1 في الدوري في عقر دار الأخير الشهر الماضي، وبالتالي سيحاول «توفيز» الثأر هذه المرة.

ويأمل توتنهام استعادة نغمة الانتصارات، عندما يحل ضيفاً على ستوك سيتي من الدرجة الأولى غداً أيضاً.

ولم يفز توتنهام في آخر ثلاث مباريات في الدوري، فتعادل مع كريستال بالاس 1-1 وخسر أمام ليفربول 1-2 وأمام ليستر سيتي صفر-2، ليهبط من المركز الأول إلى الخامس.

وفي مباراة أخرى في هذا الدور يلتقي برنتفورد من الدرجة الأولى مع نيوكاسل اليوم.