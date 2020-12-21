جوارديولا: لا أتوقع صفقات «شتوية»

مانشستر (رويترز)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي: إنه لا يتوقع أن يبرم فريقه أي صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2021، رغم مشكلاته الهجومية.

ولم يهز المهاجم سيرجيو أجويرو الهداف التاريخي لـ «السيتي» الشباك في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي، في ظل تراجع مشاركته بسبب الإصابة، بينما أحرز جابرييل جيسوس هدفين فقط.

وأحرز السيتي 19 هدفاً في 13 مباراة بالدوري الانجليزي حتى الآن، أي أكثر قليلاً من نصف عدد الأهداف الذي أحزرها خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي «37 هدفاً».

وحول إمكانية تحرك الفريق إلى تعزيز خياراته الهجومية في الشهر المقبل، قال جوارديولا: لا. لا أعتقد ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة في العالم في الوقت الراهن.

وأضاف المدرب الإسباني المخضرم: جميع الأندية تعاني، وضعنا ليس استثناءً في ذلك.

ورغم المشكلات الهجومية يقدم دفاع السيتي أداءً متميزاً.

وبفوز السيتي 1-صفر على ساوثهامبتون السبت الماضي، حافظ فريق جوارديولا على نظافة شباكه للمرة السادسة في الدوري، بعد أن اهتزت شباكه 12 مرة على مستوى البطولة هذا الموسم، وهي أقل حصيلة بين فرق البطولة العشرين حتى الآن.