«البارسا» يحسم صفقة ديباي

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن الإدارة المؤقتة لبرشلونة الإسباني، في طريقها لحسم صفقة ضم الهولندي ممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي، خلال «الانتقالات الشتوية» في يناير المقبل، إذ كشفت صحيفة سبورت الموالية للنادي «الكتالوني» النقاب أن ليون قرر بيع ديباي في «الميركاتو الشتوي» مقابل 5 ملايين يورو، بعد أن كان متمسكاً بمبلغ 25 مليون يورو، خوفاً من اضطراره للاستغناء عنه مجاناً، إذا ما أكمل الموسم حتى نهاية عقده صيف 2021.

وقالت الصحيفة: إن إدارة ليون تعرضت لهجوم شديد من جانب جماهير النادي، بعد علمها بأنها ستبيعه، لفشلها في تمديد عقده.

يذكر الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة كان يرغب منذ الصيف الماضي، في ضم مواطنه ديباي الذي يعرفه جيداً، بحكم أنه كان مدربه في منتخب «الطاحونة»، قبل مجيئه إلى «البارسا»، ليعوض رحيل الأوروجواياني لويس سواريز إلى أتليتكو مدريد.