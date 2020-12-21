«الطبية البارالمبية» تناقش إجراءات بدء النشاط

دبي (الاتحاد)

نظمت اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية الوطنية، ورشة عمل بعنوان «الإجراءات الاحترازية لبدء النشاط الرياضي»، وذلك عبر فيديو كونفرانس في ظل استمرار التدابير الاحترازية التي تخضع لها الدولة بسبب انتشار فيروس كورونا، بحضور ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، وجمعة علي سعيد النعيمي رئيس اللجنة الطبية، وطارق الصويعي المستشار الفني، وشريف حمدي أحمد سكرتير اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، بالإضافة إلى المحاضر يحيى قباني.

وتركزت محاور الورشة التي شهدت حضور جميع الأندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة، على انطلاق الأنشطة الرياضية لأصحاب الهمم في شهر ينار 2021، وما تحتاجه الانطلاقة من تدابير خاصة في ظل الظروف القائمة في الدولة والعالم، بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا، حيث تم تحديد المتطلبات اللازمة قبل الحضور إلى المكان الذي تجري فيه المنافسات.