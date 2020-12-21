145 مدرباًً في دورة السباحة الدولية للأولمبياد الخاص

دبي (الاتحاد)

نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي الويبنار التخصصي لتطوير برامج تدريب السباحة لأصحاب الهمم من مختلف القدرات، عبر منصة زووم الرقمية، بالتعاون مع أكاديمية بيست للسباحة بالبحرين، وذلك بمشاركة 145 مدرباً ومدربة من 6 دول عربية، حيث أقيمت الورشة الافتراضية على مدار 3 ساعات تدريبية، تحت إشراف المحاضرة الدولية جيسيكا ثاكيراي «أستراليا»، وسها محمد سعيد «البحرين»، حيث قدما محاور هامة حول تعريف اضطراب طيف التوحد، وكيفية تطوير وتجهيز البيئة التدريبية المناسبة لاستقبال أصحاب الهمم بالمنشآت التدريبية، وأبرز التحديات الأكثر حدوثاً خلال الوحدات التدريبية وكيفية تجنبها، كما تم إيضاح أهمية رياضة السباحة لأصحاب الهمم، حيث تقدم للطفل جرعة ترفيهية من الاستمتاع والمرح، بالإضافة إلى تشجيعه أكثر على الاختلاط والتواصل الاجتماعي مع عالمه المحيط.

وصرح طارق جمعة المدير التنفيذي والمشرف على برامج أكاديمية بيست للسباحة بالبحرين، أن الأكاديمية سعيدة، بالتعاون المثمر مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، مؤكداً أن الأولمبياد الخاص الإماراتي مؤسسة سباقة لمثل هذه الشراكات، وذلك لتأهيل وتطوير الكوادر بما هو مستجد في عالم السباحة هذا المجال التخصصي.