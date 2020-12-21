شاهد رياضة: ضربة «أفشة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

انتقل اللاعب المصري، محمد مجدي، المعروف بلقب «أفشة»، من صفوف فريق بيراميدز إلى الأهلي، في صيف العام الماضي، بمقابل بلغ مليون يورو حسب الموقع العالمي «ترانسفير ماركت»، ولم يسبق للاعب الوسط المهاجم التتويج ببطولة كبرى، مع أي فريق سابق له، لكنه خلال عام واحد فقط، نجح في الحصول على 4 ألقاب مختلفة، مع عملاق القلعة الحمراء، وكان له دور مؤثر في التتويج بأغلب البطولات، لا سيما الهدف التاريخي في مرمى الزمالك، خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي أقيم نهاية الشهر الماضي.

هدف «أفشة» لم يمنح الأهلي المصري التتويج بلقبه القاري التاسع فحسب، بل أسهم في حصول «المارد الأحمر» على ثلاثية تاريخية، شملت الدوري والكأس المحليين أيضاً، وكافأ عشاق الأهلي نجمهم الشاب على طريقتهم الخاصة، بعدما شاركوا في استفتاء ضخم، نظمه الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي، كاف، لاختيار أفضل أهداف تلك النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، وبأصوات أكثر من مليون مشجع، اشتعل السباق النهائي في الاستفتاء، بين «ضربة أفشة» الحاسمة وهدف شيكابالا البارع، وكلاهما تم تسجيله في «نهائي القرن»، وبعد منافسة شرسة بينهما، منحت الأصوات لقب «أجمل هدف» لنجم الأهلي بنسبة 52.5%، مقابل 47.5% لقائد الزمالك.

المؤكد أن «أفشة» لن ينسى أحداث عامه الأول مع «الشياطين»، حيث عرف طريق التتويج بالألقاب، بثلاثية الموسم وقبلها كأس السوبر المؤجل، حيث نجح ابن الـ24 عاماً في تسجيل 9 أهداف في جميع البطولات، بواقع 5 في الدوري المصري الممتاز، و3 أهداف بدوري الأبطال، بجانب هدف واحد في كأس مصر، كما صنع 11 هدفاً، عبر 7 تمريرات حاسمة بالدوري و4 في البطولة القارية، ليبلغ إجمالي حصاده، المشاركة في 20 هدفاً خلال 45 مباراة.