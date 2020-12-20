«الدون» يعادل «الرقم الصامد» 60 عاماًً!

روما (د ب أ)

عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً ظل صامداً لقرابة 60 عاماً، بعد أن سجل هدفين قاد بهما فريقه يوفنتوس للفوز على مضيفه بارما 4 - صفر مساء أمس الأول، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 23، وأضاف رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و48، قبل أن يسجل ألفارو مورتا الهدف الرابع في الدقيقة 85. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة، وتوقف رصيد بارما عند 12 نقطة.

وذكر الحساب الرسمي ليوفنتوس على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أن رونالدو عادل الرقم القياسي الذي سجله الأرجنتيني عمر سيفوري في عام 1961، وأصبح أول لاعب يحرز 33 هدفاً في الدوري الإيطالي على مدار سنة كاملة.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 12 هدفاً بفارق هدفين عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان.