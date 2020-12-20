رومينيجه يهدد بتأديب سانيه

برلين (أ ف ب)

اشتعل فتيل أزمة بين بايرن ميونيخ الألماني والجناح لوروا سانيه، بعدما دعا رومينيجه رئيس النادي البافاري، الدولي الألماني علانية إلى تحسين مستواه، خصوصاً مع تقديمه على أنه النجم الجديد منذ انتقاله من مانشستر سيتي الإنجليزي ولا يزال أداؤه أقل من التوقعات.

وقال رومينيجه عبر قناة «سبورت 1» الألمانية: وضعنا كل ما في وسعنا لإحضاره من السيتي الصيف الماضي، وعليه الآن تبرير ذلك.

وأضاف: لم يندمج بعد بجينات بايرن ميونيخ، يجب أن يجعل من موهبته تؤتي ثمارها، هذه هي المهمة التي أمامه. وقال: مستعدون لدعم أي لاعب، ولكن لدينا متطلبات في المقابل، هذا ما يجب أن يفهمه.

وأعرب رومينيجه عن إيمانه بنجاح سانيه «24 عاماً»، لكنه أكد أنه لن يتردد في تأديبه إذا لزم الأمر. وتأتي هذه التصريحات غداة يوم صعب لسانيه بعد الفوز بشق الأنفس للبايرن 2-1 على باير ليفركوزن، والذي أتاح لحامل لقب الدوري بإنهاء عام 2020 في صدارة الترتيب.