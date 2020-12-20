العين يستعيد صدارة «دوري 21» بـ«النصر»

معتصم عبدالله (دبي)

استعاد العين سريعاً صدارة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً من اتحاد كلباء، بعدما تفوق «الزعيم» على ضيفه النصر 2-0، في الوقت الذي تعثر فيه «النمور» بالخسارة أمام مضيفه الوحدة 2-3، في ختام الجولة العاشرة، مساء أمس، والتي شهدت أيضاً تفوق خورفكان على عجمان بهدف، وتخطى شباب الأهلي عقبة الفجيرة بالنتيجة ذاتها.

ورفع العين بفضل «ثنائية» البرازيلي جوناتاس سانتوس في الدقيقة 35، والصربي أندريا رادوفانوفيك في الدقيقة 42، رصيده إلى 24 نقطة، ليستعيد الصدارة بفارق نقطتين أمام اتحاد كلباء الذي تكبد الخسارة الثانية في سجله أمام الوحدة 2-3، فيما عزز شباب الأهلي مركزه الثالث، بالفوز السادس أمام الفجيرة بهدف «البديل» محمد عيسى في الدقيقة 92، وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد خاطر السعدي في الدقيقة 32، وصعد خورفكان إلى المركز الحادي عشر، بفضل هدف لاعبه «المقيم» أتور سانتوس في شباك عجمان ليرفع رصيده إلى 10 نقاط مقابل 9 نقاط لـ «البرتقالي».