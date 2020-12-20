دوري كرة قدم الصالات: الظفرة يعمق جراح البطائح

دبي (الاتحاد)

عمق الظفرة جراح البطائح، بالفوز عليه 4-3، ضمن الجولة السادسة لدوري كرة قدم الصالات، فيما نجح خورفكان في استعادة نغمة الانتصارات على حساب الشارقة بثلاثية. وحافظ النصر على تألقه بقيادة محمد عبيد، وحقق فوزاً مهماً وغالياً على مليحة 3-2 ليواصل «الموج الأزرق» التحليق منفرداً بالصدارة وله 16 نقطة، ويضغط عليه شباب الأهلي الوصيف وله 15 نقطة، ويليه البطائح «11 نقطة»، وخورفكان «7 نقاط»، والحمرية «7 نقاط»، وقفز الظفرة إلى المركز السادس بـ 6 نقاط، واتحاد كلباء والشارقة «4 نقاط»، ومليحة الأخير «3 نقاط».