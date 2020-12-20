كأس آل مكتوم مسك ختام سباقات التجديف

دبي (الاتحاد)

يتنافس 20 قارباً في أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً كأس آل مكتوم في نسختها الرابعة والعشرين، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجمعة المقبل، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2020-2021.

أعلن نادي دبي البحري أسماء القوارب المشاركة في السباق الكبير مبكراً، على ضوء ما أسفرت عنه نتائج سباقي الجولتين الأولى والثانية من بطولة التجديف المحلية 30 قدماً، والمؤهلتين إلى (شوط النخبة) في الكأس الأغلى.

وتصدر الترتيب العام، وللعام الثالث على التوالي، القارب عمان 44 التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان الشقيقة، بقيادة النوخذة حميد سالم البحري، عقب فوزه في الجولتين الأولى والثانية لينفرد بالقمة برصيد (نقطتين).

وجاء في المركز الثاني القارب أساس 39 لمالكه خليفة راشد بن شاهين بقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم بن ثاني، والذي كان منافساً قوياً على القمة باحتلاله المركز الثاني مرتين في الجولتين الأولى والثانية ليجمع 4 نقاط.

واحتل المركز الثالث القارب البحريني فيكتوريوس 53 لمالكه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بقيادة النوخذة عبدالله خليفة الحدي، والذي جمع 4 نقاط أيضاً بالفوز بالمركز الأول في الجولة الأولى، والحصول على المركز الثالث في الجولة الثانية.

واستحق فريق قارب الصاروخ 7 لمالكه إبراهيم المرزوقي بقيادة النوخذة عبدالله الحوسني المركز الرابع بـ 7 نقاط من الجولتين، فيما احتل القارب فريق واوان 87 بقيادة مالكه النوخذة عثمان خليل المنصوري المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط، تلاه في المركز السادس وبرصيد 8 نقاط القارب البحريني (كي اتش كي 54) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط.

ويشارك في الشوط الأغلى إلى جانب أصحاب الصدارة عمان 44 وأساس 39 وفيكتوريوس 53 والصاروخ 7 وفريق واوان 87 وكي اتش كي 54 القوارب جلفار 55 وشرطة دبي 3 ودبي 5 وشرطة الفجيرة 77 وثوبان 10 والذهب 66 ومشهور 16 ووادي السيجي 11 ودبي 51 والذهب 65 وعناد 14 ومزاحم 70 وشرطة دبي 30 والبرق 15.