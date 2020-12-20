245 طالباً من 45 مدرسة في برنامج ياس للمدارس

أبوظبي (الاتحاد)

أتاحت النهائيات الوطنية لبرنامج «ياس في المدارس»، الذي يقام برعاية من أدنوك، للشباب في جميع أنحاء الدولة الفرصة لاستعراض قدراتهم في الحدث الذي شهد تتويج مدرسة هارتلاند الدولية وأكاديمية جيمس العالمية بدبي في فئتي المبتدئين والمحترفين على التوالي، وعرضت النهائيات مباشرة على قناة ياس، وفي القناة الرسمية لحلبة مرسى ياس على يوتيوب، واستعرض المشاركون خبراتهم في مواد (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، مع مشاركة 245 طالباً.

يهدف برنامج ياس في المدارس الذي تقدمه «أدنوك» إلى إلهام «مهندسي المستقبل» والارتقاء بقدراتهم، من خلال ضمان تزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين وتنمية شغفهم باكتساب الخبرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقال عمر صوينع السويدي رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية في أدنوك: «يعتبر تعزيز المهارات الجديدة وفرص التعلم من الأولويات الرئيسية بالنسبة لأدنوك، ونحن نواصل تشجيع الطلاب في دراستهم. لهذا السبب يسعدنا دعم هذه الفرصة المميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للطلاب».

وتابع: «طلاب اليوم هم مهندسو المستقبل، ونتطلع إلى انضمام بعض الطلاب إلى عائلة أدنوك، ضمن مساعينا لتسخير موارد الطاقة لصالح دولتنا وشعبنا».

بدوره، قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «نحن فخورون للغاية بمشاركة 245 طالباً من 45 مدرسة. لقد تغلب هؤلاء الطلاب على التحديات وتكيفوا مع الظروف الراهنة، وهذا أمر رائع للغاية، يتمثل أحد أهداف هذا البرنامج بتطوير كفاءات مهندسي المستقبل، وتزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين. وتعد هذه المهارات الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتعتبر السيارات الهجينة لهذا العام مثالاً رائعاً على الحاجة للتكيف وإيجاد الحلول، وكل ما يتعلمه الطلاب ضمن برنامج ياس في المدارس»، وأضاف: «تشاركنا »أدنوك« رؤيتنا لتعزيز النهوض بالمهارات، من خلال أجواء التشويق التي تشهدها منافسات الفورمولا -1 ورياضة السيارات».

وتم إطلاق برنامج ياس في المدارس للطلاب لتنمية مهارات مهمة ضمن بيئة ممتعة وتفاعلية وتعليمية، حيث يوفر للشباب الفرصة للعمل معاً ضمن فريق، من أجل القيام بأعمال التصميم والابتكار والتصنيع والاختبار، ومن ثم المشاركة في سباق بسياراتهم الصغيرة.

ويشارك الفريقان الفائزان الآن في نهائيات العالم في ملبورن، أستراليا، جنباً إلى جنب مع فريق Mobius Racing، الذي وجهت الدعوة له أيضاً، وبالتالي ستشارك ثلاثة فرق من الإمارات على المستوى الدولي في هذا الحدث، الذي يتزامن مع استضافة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي. ​ ​