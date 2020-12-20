«الشارقة البحري» يطلق فريق الغوص

الشارقة (وام)

أطلق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية فريق الشارقة للغوص، الذي سيمثل النادي في كافة فعاليات المحلية والدولة المقبلة، أعلن ذلك خالد جاسم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأول في مقر النادي، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وقائد الفريق خالد أحمد الغروبتي، وعبدالرحمن الأميري مدير دورات إعداد مدربي الغوص، بجانب أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء فريق الشارقة للغوص، وعدد كبير من مسؤولي النادي.

وتضمن المؤتمر الصحفي معرض صور مميزاً لفريق الغوص، تضمن عشرات الصور التي أظهرت حجم تميز وخبرة فريق الشارقة الجديد للغوص.