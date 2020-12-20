دوري السلة: النصر يعبر شباب الأهلي والوحدة ينفرد بـ «قمة الثانية»

علي معالي (دبي)

للمرة الأولى يخسر شباب الأهلي جولتين متتاليتين في دوري رجال السلة، عندما تعثر أمام النصر بفارق 7 نقاط بنتيجة «91-84»، في المباراة التي جرت بالمجموعة الأولى، ضمن الجولة التاسعة وقبل الختامية من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام، فيما عاد الشارقة بانتصار عريض من صالة البطائح بنتيجة «97-72»، وفي المجموعة الثانية، أكد الوحدة صدارته فرق المجموعة بفوزه على ضيفه وملاحقه الظفرة «92-84»، فيما تفوق بني ياس على الجزيرة «90-87».

بنتائج الجولة، فرض الشارقة نفسه شريكاً مع شباب الأهلي في صدارة فرق المجموعة برصيد 12 نقطة لكل منهما، بفارق النقطة الواحدة عن كل من البطائح والنصر المتشاركين المركز الثالث.

بدوره، ضمن الوحدة الذي أنهى مبارياته قبل جولة على ختام الدور التمهيدي، صدارة فرق مجموعته الثانية برصيد 15 نقطة، بفارق الثلاثة نقاط عن الظفرة الوصيف، وتقدم بني ياس إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة، وحل الجزيرة رابعاً برصيد تسع نقاط، والعين في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

في أقوى المباريات، فرط شباب الأهلي بفرصة الفوز بعد نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثالث «24-23 و21-18»، بعد أن تمكن النصر من استعادة اتزانه وضمان انتصاره ونيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والرابع بواقع «25-23 و25-13».

وواصل الشارقة سلسلة انتصاراته المتتالية في مرحلة الإياب، بعد أن نجح لاعبو الملك في بسط أفضليتهم المطلقة على المراحل الأربعة للقاء البطائح «22-13 و22-21 و31-24 و22-14».

بدوره، عانى الوحدة لضمان انتصاره على الظفرة، بعد ربع أول انتهى بالتعادل «22-22»، قبل أن يتبادل الفريقان الهيمنة على نتائج الربعين الثاني والثالث، بنيل العنابي الأفضلية بالفترة الثانية «31-24»، والفوز بالفترة الثالثة «24-15»، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة، التي عرف من خلالها الوحدة كيفية اقتناص الفوز بنيل الأفضلية بنتيجتها «24-14».

وفي سيناريو مغاير، فرط الجزيرة بفرصة إنهاء الربع الأول متفوقاً بني ياس «30-21»، بعد أن نجح السماوي في تقليص الفارق بشكل تدريجي، وحسم نتيجة المباراة لصالحه بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والرابع «24-22 و27-17»، خصوصاً أن الربع الثالث انتهى بالتعادل «18-18».