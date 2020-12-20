«البرتقالي» يزاحم «السماوي» في «صدارة الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

فك فريق عجمان ارتباطه مع منافسه النصر، بالفوز بثلاثة أشواط نظيفة، ضمن الجولة السادسة، ليزاحم بني ياس المتفوق بدوره على الوصل 3-0 في صدارة الترتيب العام لدوري الرجال لكرة الطائرة، بنهاية الجولة السادسة التي شهدت أيضاً تفوق شباب الأهلي على ضيفه العين بصعوبة 3-2، وفوز الجزيرة على الظفرة 3- 0، وحتا أمام الوحدة بالنتيجة ذاتها.

ورفع «البرتقالي» رصيده إلى 15 نقطة، بالفوز الخامس في مشوار الفريق، بعدما كبد ضيفه النصر الخسارة الأولى في سجله، وبات عجمان المنافس الأبرز لبني ياس المتصدر بالرصيد ذاته من النقاط، بعدما احتفل بفوزه الخامس على التوالي أمام الوصل بثلاثة أشواط نظيفة، ويملك «السماوي» في جعبته مباراة مؤجلة في الجولة الأولى أمام حتا، لم تؤثر نتيجتها على صدارته الحالية للترتيب.

بدوره واصل فريق حتا نتائجه الإيجابية، بالتفوق على الوحدة بثلاثة أشواط دون رد، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما لم يشفع فوز شباب الأهلي «الصعب» على العين 3-2 للفرسان في العودة لسباق المنافسة على الصدارة، بعدما اكتفى بحصد نقطتين رفع بهما رصيده إلى 10 مقابل 5 للعين، بدوره احتفل الجزيرة بفوزه الأول في الدوري على حساب الظفرة «المتذيل» بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويبقى الظفرة في المركز الأخير من دون رصيد.