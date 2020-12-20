الملك والزعيم.. صراع على قمة «أقوياء اليد»

رضا سليم (دبي)

تقاسم الشارقة والعين قمة دوري أقوياء اليد بنهاية الجولة السادسة للمسابقة، لينحصر سباق القمة بين فريقين حتى إشعار آخر، خاصة أن كلا الفريقين له مباراة طبقاً لنظام الدوري، وتأتي صدارة الملك والزعيم بالعلامة الكاملة في 5 مباريات برصيد 15 نقطة، ويبتعد عنهما النصر بفارق نقطة، بعد خسارته من شباب الأهلي القادم بسرعة كبيرة من الخلف للأمام، وستحدد الجولة السابعة غداً الثلاثاء، الكثير من الأمور الخاصة بصدارة الدوري، خاصة أن العين يصطدم بفريق شباب الأهلي، والشارقة يواجه النصر ليكون الصراع في المربع على أشده.

ويلعب مليحة الذي يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة دوراً مهماً في القمة عندما يلتقي الوصل، وفوزه بالمباراة سيدفعه للاستمرار في المربع، وربما يصل للمركز الثالث، في حالة خسارة النصر أمام الشارقة.

وتأتي لعبة الحسابات في الدوري مبكرة، إلا أن المسابقة ستتوقف بعد الجولة السابعة حتى يوم 5 فبراير المقبل؛ أي أن التوقف يستمر لمدة 44 يوماً، بسبب إقامة مونديال الرجال بمصر ومشاركة اللاعبين الأجانب مع منتخبات بلادهم، إلا أن كل الأندية تبحث عن النتائج الإيجابية قبل التوقف وتعديل أوضاعها.

كانت الجولة السادسة قد شهدت فوز الشارقة على دبا الحصن بنتيجة 31-16 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول بصالة الشارقة، وانتهى الشوط الأول 16-9، وأدارها علي جعفر وياسر النقبي، وعلى الطاولة رامي لطفي ومحمد إمام، والمراقب جمال سيف الشامسي.

وفي المواجهة الأخيرة من هذه الجولة، فاز الوصل على الوحدة بنتيجة 32-27 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الإمبراطور، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 18-16.

ويتصدر الشارقة القمة برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن العين الثاني، والنصر الثالث 14 نقطة، ومليحة الرابع 13 نقطة، وشباب الأهلي الخامس 13 نقطة، والوصل السادس 12 نقطة، والجزيرة السابع 9 نقاط، ودبا الحصن الثامن 8 نقاط، والظفرة التاسع 8 نقاط، والوحدة العاشر 7 نقاط، وبني ياس الأخير برصيد 6 نقاط.