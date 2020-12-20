نجاح باهر لتحدي جارمن في «حتا»

دبي (الاتحاد)

حققت النسخة الأولى من سباق «جارمن كويست حتا 2020» نجاحاً كبيراً، بمشاركة 300 رياضي ورياضية من المحترفين والهواة، ونظمته شركة أرابيان إيبيك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبرعاية مغامرات حتا، وشركة جارمن العالمية. وتوج البولندي مارك جوزول بلقب السباق في فئة المحترفين الرجال، بعد فوزه بالمركز الأول، لإنهائه السباق كاملاً في زمن قدره ساعتان و4 دقائق و32 ثانية، تلاه في المركز الثاني البريطاني توم ووكر، وحل الصربي بوجان دورديك في المركز الثالث.

وفي فئة المحترفين للسيدات توجت الصربية إفانا كولاريك باللقب النسخة في زمن قدره 02:28:51، متغلبة على النيوزيلاندية راشيل ديلاوني، وحلت البريطانية آيمي ميدلتون في المركز الثالث.

وفي فئة الهواة للرجال، استحوذ البريطانيون على المراكز الأولى الثلاثة، حيث فاز ديفيد رايس بالمركز الأول، تلاه باول دروري في المركز الثاني، في حين حل مواطنهما جراهام بريور في المركز الثالث، وفي فئة الهواة للسيدات كانت الفرنسية ساندرين زاندوتي هي الأسرع بين السيدات في هذه الفئة، حيث فازت بالمركز الأول بعد إنهائها السباق كاملًا في زمن قدره 01:15:43 ساعة، تلتها البريطانية جيما براون في المركز الثاني، وحلت البريطانية نيكي وودروف في المركز الثالث. وتنافس المشاركون في فئة المحترفين على مسافة 38 كيلومتراً تنوعت ما بين الدراجات الهوائية الجبلية لمسافة 27 كيلومتراً، والجري لمسافة 10 كيلومترات، والكاياك لمسافة 1 كيلومتر، وتم السباق على 6 مراحل، حيث ضمت المرحلة الأولى سباق الدراجات الهوائية الجبلية لمسافة 20 كيلومتراً، ثم انتقل المتنافسون للسباق في المرحلة الثانية بالجري لمسافة 2.5 كيلومتر، ثم في المرحلة الثالثة التجديف بالكاياك لمسافة 1 كيلومتر، وفي المرحلة الرابعة الجري 2.5 كيلومتر، ثم يعودون في المرحلة الخامسة لسباق الدراجات الهوائية الجبلية مرة أخرى لمسافة 7 كيلومترات، وفي المرحلة السادسة الجري لمسافة 5 كيلومترات.