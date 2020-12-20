«تمهيدي ماراثون للهجن» في المرموم الجمعة

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث انطلاقة السباق التمهيدي الثاني لماراثون اليوم الوطني للهجن لماراثون اليوم الوطني للهجن الذي ينظمه المركز سنوياً، بالتعاون مع نادِي دبي لسباقات الهجن، وسيقام السباق لمسافة 6 كيلومترات، يوم الجمعة المقبلة في دورة المرموم بدبي، وستقام النسخة السادسة من السباق الرئيسي لمسافة 11 كيلومتراً 29 يناير المقبل.

ويدشن السباق التمهيدي الثاني للهجن المضمار للمرة الأولى، بعد أن شهد السباق التمهيدي الأول بداية الموسم إقبالاً واسعاً من قبل الفئات العمرية المختلفة.

ويبدأ موسم الرياضات الشعبية مع حلول نسمات أجمل شتاء في العالم، وتتصدر قائمتها سباقات الهجن التي تزخر بها ميادين المرموم، لتعزز من الموروث الشعبي الاجتماعي وقدرة المواطنين على مواكبة تضمير الإبل ورعايتها واستدامتها عبر الأجيال.

وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لسباقات الهجن لكونها أهم الرموز التراثية والتاريخية في الدولة خصوصاً، وباقي دول المنطقة عموماً، كما يستمر المركز بدوره في إطار تحقيق إنشاء المنظومة المتكاملة حول تسليط الضوء على ثقافة الهجن ونشرها حول العالم، وأضافت: هذا الموسم حرص المركز على زيادة عدد السباقات التمهيدية والأشواط وفقاً لفئتين عمريتين، تحت 29 سنة وفوق 30 سنة، ورصدت الجوائز تشجيعاً للمشاركين المواطنين، بهدف تأهيليهم ودعمهم لخوض السباق الرئيسي لماراثون اليوم الوطني للهجن، واستدامة هذه الرياضة الشعبية المرتبطة بالثقافة المحلية، وبأوجه مختلفة.