الظفرة والشارقة.. «مواقف متناقضة»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

بموقفين متناقضين، يدخل الظفرة صاحب الأرض، والشارقة الضيف مباراة ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم اليوم، باستاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة.

يعيش «الفارس» حالة من الانتعاش، ليس بسبب الفوز على حتا بهدف في الدوري، ولكن لحصول الفريق على «ترقية» في ترتيب دوري الخليج العربي، قفز بها ثلاثة مراكز إلى الأمام، متفوقاً على الوحدة وشباب الأهلي والوصل، ويسبقها جميعاً، بعد احتلال المركز السابع بدلاً من العاشر. فيما يدخل «الملك» المباراة، بعد أن اهتزت القمة من تحت قدميه، بالخسارة الأولى هذا الموسم أمام بني ياس، ودخول الجزيرة شريكاً في صدارة الدوري برصيد 23 نقطة لكل منهما، إلا أن المواجهات المباشرة بين الفريقين تضع الشارقة أولاً.

يتوقع أن تكون المباراة بسيناريو مباراة بني ياس والشارقة بالدوري، من خلال لجوء مدرب الظفرة إلى طريقة «التكتل الدفاعي»، مع الاعتماد على المرتدات، لاستغلال سرعة لاعبيه في المقدمة، ويمني «الفارس» ومدربه النفس بتأكيد «ترند» الفريق الصاعد في الفترة الماضية، خاصة على حساب الفرق الكبيرة، مثل شباب الأهلي في الدوري، والجزيرة في الكأس.

على الجهة الأخرى، يدخل الشارقة اللقاء بهدف العودة إلى نغمة الانتصارات، واستعادة التوازن، وعدم تأكيد «الترند» الهابط لـ «سهم الملك»، وتحديداً عقب خسارة الجولة العاشرة بالدوري.

وربما تلعب خبرة لاعبي الشارقة دوراً في حسم المباراة، خاصة إيجور كورنادو إذا عاد إلى مستواه الطبيعي، خاصة أنه يعاني هبوطاً في المستوى، خلال الفترة الماضية، واعترف بذلك خلال تصريحات إعلامية عقب مباراة بني ياس التي خسر فيها الفريق بهدف.



فيلسيوفينتش: إعدادنا يتسم بالجدية

أشار الصربي ألكسندر فيلسيوفينتش مدرب الظفرة، إلى أن الإعداد لمباراة الشارقة، في ربع نهائي الكأس مثل كل اللقاءات السابقة، حيث يتسم بالجدية، خاصة أنه يواجه أحد أقوى الفرق لما يضمه من أسماء ونوعية لاعبين جيدة، مثل إيجور كورنادو وكايو وإيلتون سواريز.

وقلل مدرب «الفارس» من خسارة «الملك» مباراته أمام بني ياس بالدوري، لأن الشارقة قوي بما يضمه من عناصر والفوز والخسارة أمور طبيعية وواردة في كرة القدم، وكشف

عن غياب خالد الدرمكي وعمران الجساسي، فيما تضم القائمة اللاعب ياسين البخيت.

وأكد اللاعب خالد بطي جاهزيتهم للمواجهة الصعبة، وقال: الظفرة في حالة نفسية ومعنوية جيدة، بعد استعادة عدد من العناصر المهمة، مشيراً إلى أنهم يدركون قوة الشارقة وتميزه، مما يتوجب عليهم احترامه والتركيز أمامه.



العنبري: متفائل بـ «قمة التركيز»

علي معالي (الشارقة)

أبدى عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، تفاؤله بـ «الملك» قبل مباراة اليوم أمام الظفرة، وقال: مستعدون جيداً، رغم ضيق الوقت بين المباريات، والظفرة من الفرق القوية، خلال الفترة الأخيرة، وتنتظرنا مواجهة مهمة، نتطلع من خلالها إلى تقديم المستوى الذي يُمكننا من حصد الفوز والوصول إلى نصف نهائي البطولة الأغلى.

وأضاف: المنافس يُقدم مستويات ونتائج متميزة، ويعيش أفضل فتراته، خاصة في المباريات الأخيرة بالدوري، ورغم الخسارة أمام بني ياس مؤخراً في الدوري، فإننا قدمنا أداءً جيداً.

وقال العنبري: مباريات الكؤوس يغلب عليها الحذر واللعب بتوازن، ولا مجال للتعويض، وهو ما يجعل المباراة قوية للغاية، وأتمنى أن تكون نسبة التركيز لدى لاعبي فريقي عالية، وهو ما لاحظته في المران، وثقتي كبيرة في جميع العناصر، حيث نخوض المباراة بصفوف مكتملة في الوقت الراهن.