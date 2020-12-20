بني ياس والوصل.. «ظروف مختلفة»

أبوظبي (الاتحاد)

على طريقة «كلاكيت تاني مرة» يلتقي بني ياس والوصل هذا الموسم، لكن في بطولتين وظروف مختلفة، حيث يحل «الفهود» ضيفاً على «السماوي» اليوم، ضمن ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان، بعد لقاء افتتاح دوري الخليج العربي الذي انتهى بـ «رباعية» لمصلحة السماوي في «زعبيل» معقل «الإمبراطور»، إلا أن الواقع الآن يختلف عن «حوار البداية»، خاصة أن مباريات الكأس تختلف شكلاً ومضموناً عن الدوري، حيث لا يمكن التعويض فيها مطلقاً، والأمر الثاني أن «الأصفر» نفسه طرأت عليه التغييرات، تحديداً الجهاز الفني، حيث كان يقوده الروماني ريجيكامب الذي تمت إقالته، بعد تلك المباراة، وتولى المهمة سالم ربيع، وأخيراً التعاقد مع المدرب البرازيلي أودير هيلمان الذي عاد إلى الفريق جزءاً من بريقه، من خلال أداء قوي في مباراة الجزيرة بالدوري رغم الخسارة أمام «فخر أبوظبي».

على الجهة الأخرى، لا يتوجد تعديلات في تشكيلة بني ياس، ولكن هناك تغييرات بشأن التعامل الفني مع المباريات، بعد «سقطة» الوسط التي خسر فيها الفريق أكثر من مباراة، بعد بداية قوية، فاز خلالها بثلاث مواجهات متتالية، ليستفيد اللاعبون والجهاز الفني من تلك الخسائر التي كبدت الفريق ضياع العديد من النقاط، قبل أن يعود بني ياس على الطريق الصحيح مجدداً.

ورغم أن وضع الفريقين مختلف بعض الشيء، حيث إن بني ياس قادم من فوز مهم على الشارقة متصدر الدوري بهدف، ويعيش حالة معنوية عالية، فيما أن الوصل خرج من خسارة أمام الجزيرة، لكن أداء الفريق نال استحسان وإشادة الجميع، خاصة على المستوى الهجومي، الأمر الذي يعني أن «السماوي» عازم على مواصلة الانتصارات، بينما يريد «الأصفر» يريد العودة من بوابة الكأس، وكذلك رد الدين لـ «السماوي» بعد خسارة الدوري بـ «رباعية»، ليكون الجميع على موعد مع مباراة من «طراز فريد».



إيسايلا: لقاء خارج الحسابات

اعترف الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، بصعوبة مباراة فريقه أمام الوصل، مؤكداً أنها لا تخضع لأي حسابات، وتختلف تماماً عن لقاء الفريقين في دوري الخليج العربي، والذي انتهى بفوز «السماوي» برباعية. وقال: المباراة الأولى لها ظروف خاصة، وهناك تغييرات كثيرة على المنافس، حيث تولى تدريب الفريق جهاز فني جديد، وبدا أن الوصل أقوى، خاصة من الناحية الهجومية، ووضح ذلك خلال مباراة الجزيرة التي كان فيها الفريق متميزاً للغاية على الصعيد الهجومي.

وفيما يخص كيفية التعامل مع ليما، قال: ليما لاعب مهم، لكننا نواجه 11 لاعباً، وسوف نتعامل مع الجميع.

وطالب إيسايلا لاعبيه بنسيان الفوز على الشارقة في الدوري، مؤكداً أنه تحدث معهم حول ضرورة التركيز فقط في لقاء اليوم، والسعي نحو الفوز، والصعود إلى نصف نهائي البطولة.



هيلمان: نقاتل بشخصية «الفهود»

مراد المصري (دبي)

شدد أودير هيلمان مدرب الوصل، على أن لكل مباراة ظروفها، وأمام بني ياس يجب أن يظهر «الإمبراطور» شخصيته أمام فريق منافس، ونقاتل من أجل التأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال: المباريات تقام خلال فترة زمنية قصيرة، بعدما خوضنا مواجهة قوية أمام الجزيرة، وركزنا على استعادة نشاطنا بالتدريبات المتوازنة في الفترة المضغوطة.

وأشار هيلمان إلى أن التنظيم في الملعب مسؤولية الفريق بأكمله، وتحديداً الدفاع، وقال: ليس لدي قلق فيما يتعلق بالخط الخلفي، فالفريق يجب أن يلعب بصورة جماعية وروح العمل، وفي حال استقبالنا هدفاً، فإن ذلك يعني أن الجميع يتحمل المسؤولية، وأنا أكملت أسبوعاً واحداً، وأحاول الاستمرار في تطوير الأداء خلال التدريبات، ورغم خسارتنا أمام الجزيرة في المباراة الماضية، إلا أن أداءنا جيد، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الأفضل في المباريات المقبلة.