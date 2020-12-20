«إيجور الفرسان» أصغر هداف في العالم

علي معالي (دبي)

مع انتهاء الجولة العاشرة، لدوري الخليج العربي، أثبت البرازيلي الصغير إيجور جيسوس «19 عاماً» مهاجم شباب الأهلي براعته في ملاعبنا، بتسجيله الهدف العاشر في مشواره لاعباً مقيماً يخوض تجربته الأولى مع «الفرسان».

وبمتابعة لعدد كبير من دوريات العالم، لم نجد لاعباً في هذا السن يتصدر قائمة الهدافين، ليكون «الموهوب الصغير» القادم من «بلاد السامبا» واحداً من أبرز الظواهر في دنيا «الساحرة المستديرة»، وفرض إيجور جيسوس نفسه بقوة على ملاعبنا، وتخطى كبار الهدافين في دورينا منذ سنوات طويلة.

وقبل استعراض الدوريات العالمية، فإن «بصمة العشرة» التي سجلها هاجم «الفرسان» في 6 مباريات، بواقع هدف في شباك الفجيرة وخورفكان واتحاد كلباء، وهدفين أمام عجمان والجزيرة، و«هاتريك» في حتا، وجاءت أربعة منها في الشوط الأول، ولعب إيجور 839 دقيقة حتى الآن، وهذا يعني أنه يحرز 1.07 هدف في المباراة.

ويجد إيجور منافسة قوية من لاعبين كبار يطاردونه على لقب الهداف، وكلهم من البرازيل، وهم: إيجور كورنادو «الشارقة»، وجواو بيدرو «بني ياس»، وويلتون سواريز «الشارقة»، ولكل منهم 8 أهداف.

ويذكر أن إيجور جيسوس عقده ممتد مع «الفرسان» لمدة 4 سنوات، قادماً من كوريتيبا البرازيلي، والطريف أن الشارقة تقدم بالعرض أولاً للتعاقد مع «القناص الصغير»، ولكن انتهى به المطاف في شباب الأهلي، وكانت آخر مباراة له في «الكلاسيكو» مع كوريتيبا أمام أتليتيكو باراناينسي في «الجولة 10» للدوري البرازيلي.

ولد إيجور في كويابا بولاية ماتو جروسو في الوسط الجنوبي للبرازيل، وانضم إلى كوريتيبا في سن 13 عاماً، واستمر معه 6 سنوات حتى 2019 والذي شهد تصعيده إلى الفريق الأول، بعد تألقه في كأس ساو باولو للناشئين، وحصل على أول فرصة مع فريق محترف، وشارك في 56 مباراة، بمختلف البطولات وسجل 7 أهداف.

ويعتبر المالي سيكو كويتا «21 عاماً» مهاجم سالزبوج النمساوي ثاني الهدافين الصغار على مستوى الدوريات المعروفة عالمياً، وسجل 10 أهداف في 11 مباراة، ويأتي الفرنسي كيليان مبابي الثالث «22 عاماً» في سباق الهدافين، وحتى قبل مباراة فريقه سان جيرمان أمام ليل بالدوري الفرنسي، سجل 11 هدفاً، خلال 11 مباراة، وفي الدوري البرتغالي، يظهر بيدرو أنطونيو «22 عاماً» البرتغالي مهاجم سبورتنج لشبونة وله 10 أهداف في 9 مباريات.

وفي الدوري الأذربيجاني، هناك ماهر أمريلي «23 عاماً» لاعب كارباج، ويتقاسم صدارة الهدافين بعد 12 جولة برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع علي قرباني لاعب سومقايت. وفي الدوريات العالمية الكبرى، يتصدر البولندي ليفاندوفيسكي «32 عاماً»، مهاجم بايرن ميونيخ قمة هدافي «البوندسليجا» بـ17 هدفاً، وشارك «القناص الخطير» في 12 مباراة، من أصل 13، والدوري الإنجليزي يتصدره حالياً المصري محمد صلاح «28 عاماً» مهاجم ليفربول «13 هدفاً» في 14 مباراة، وفي الدوري الإسباني، بعد مرور 14 جولة، يأتي جيرارد مورينو «28 عاماً»، لاعب فياريال في المقدمة وله 8 أهداف.

وفي الدوري الإيطالي فإن السباق ملتهب بين البرتغالي كريستيانو رونالدو «35 عاماً» مهاجم يوفنتوس، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش «39 عاماً» مهاجم ميلان، والبلجيكي لوكاكو «27 عاماً» مهاجم الإنتر.

وسجل «الدون» هدفين من رباعية «السيدة العجوز» أمام بارما، أمس الأول، ليرفع رصيده إلى 12 هدفاً في صدارة هدافي «الكالشيو».