لوبيز يعادل دودو بـ «الثنائية الثالثة»

فيصل النقبي (خورفكان)

توج البرازيلي رامون لوبيز نفسه ملكاً على قمة النجومية في خورفكان، خلال الجولات الثلاث الماضية، لينفرد بصدارة هدافي «النسور» هذا الموسم، بعد أن نجح في هز الشباك 5 مرات في 3 مباريات، بواقع هدفين أمام حتا ومثلهما في مرمى عجمان، وهدف في اتحاد كلباء، ليمنح الفريق 6 نقاط مهمة وصلت به إلى «النقطة الثامنة»، وأسهم بصورة مباشرة في الفوزين الوحيدين للفريق في الدوري.

ورفع لوبيز رصيده إلى 8 أهداف بدوري الخليج العربي، منذ ارتداء قميص خورفكان في ديسمبر الماضي، بالتعاقد معه «الميركاتو الشتوي»، وسجل 3 أهداف، بواقع هدف في مرمى الشارقة وهدفين في شباك بني ياس.

وبـ«الثنائية الثالثة» له في عام، نجح لوبيز في معادلة رقم مواطنه دودو في الدوري «8 أهداف» ليحتل المركز الأول مناصفة معه، مع الفارق أن دودو يقضي موسمه الثاني مع الفريق، لأنه الوحيد الذي لم يتم تغييره منذ الموسم الماضي. وبالهدف الثامن عاد لوبيز إلى «دائرة الضوء» من جديد، بعد أن خفت بريقه في المباريات الست السابقة، والصيام عن التهديف أمام العين والنصر والشارقة والوحدة وشباب الأهلي وبني ياس والظفرة، قبل أن ينفجر أمام حتا واتحاد كلباء وعجمان، بإحراز 5 أهداف منحته الحياة من جديد، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، بسبب الاستياء الجماهيري من مستواه في الفترة الأخيرة. ولعب لوبيز دوراً حاسماً في القفزة الجيدة للفريق خلال الجولات الثلاث الماضية، وسجل أهدافاً حاسمة منحت «النسور» وضعاً جيداً في الجدول بنهاية الجولة العاشرة.

وأكد كايو زاناردي مدرب خورفكان أهمية كل اللاعبين، وتحديداً لوبيز في الجانب الهجومي، مؤكداً أن هناك تحسناً ملحوظاً في هذا الجانب، مشيداً بأداء لوبيز الذي وصفه بالمهاجم الجيد. وأشار إلى أن الفريق استفاد من تألق لوبيز في المباريات الماضية، وكان مع زملائه عنصراً مهماً في تفوق الفريق، متمنياً له المزيد من التوهج في الفترة المقبلة المهمة.