نور الدين وفتحي «العبيدي».. نجومية «أبناء الخضراء»

دبي (الاتحاد)

فرض نور الدين العبيدي مدرب البطائح وفتحي العبيدي مدرب «العروبة» نجومية «أبناء تونس الخضراء»، على مدربي الجولة الخامسة لدوري الأولى، بعدما قاد الأول فريقه البطائح لاعتلاء صدارة الترتيب للمرة الأولى، بالفوز على مسافي 3-1، وقاد الثاني العروبة لإلحاق الخسارة الأولى بالإمارات 3-2. ولا يبدو نجاح نور الدين العبيدي في قيادة البطائح الذي يعد أحد أحدث فرق الهواة للصدارة بالأمر المستغرب، عطفاً على الخبرات الفنية للمدير الفني السابق لفريق الإمارات، ويمثل الفوز على مسافي الثالث للبطائح تحت قيادة العبيدي، بعدما فاز في مباراتي دبا الحصن 3-2، في الجولة الثالثة، والتعاون 2-1 في الجولة الرابعة، وهو ما يعزز الطموحات بشأن المنافسة بقوة على إحدى بطاقتي الصعود للمحترفين للمرة الأولى، في تاريخ البطائح الذي يخوض موسمه الثاني فقط، في منافسات الهواة، كأحد أبرز أضلاع فرق «الإمارة الباسمة» في الدوري، والتي تضم أيضاً دبا الحصن، الحمرية، والذيد. بدوره، قاد فتحي العبيدي «52 عاماً»، العروبة لتحقيق فوزه الأول في الدوري، على حساب المتصدر الإمارات 3-2، بعد مواجهة مثيرة برهنت على تطور مستوى الفريق الذي ودع مؤخراً كأس رئيس الدولة من دور الستة عشر، بالخسارة أمام بني ياس 0-2، ويعد العروبة المحطة الأولى للعبيدي، والذي يحمل أيضاً الجنسية البلجيكية في ملاعب الإمارات، بعد تجاربه السابقة مع حمام الأنف والأفريقي في تونس، والأهلي والنجمة في الدوري البحريني.