العبدولي: البلوشي لا يملك «عصا سحرية»

دبي (الاتحاد)

أكد جمعة العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة، حاجة المدرب سليمان البلوشي المدرب الجديد لـ«النواخذة» إلى دعم الجميع وتعاونهم، حتى يحقق النجاح، وذكر أنه لا يحمل «عصا سحرية»، ومن الطبيعي أن يحتاج إلى الوقت ووقوف الجميع معه، مؤكداً أن المرحلة المقبلة مهمة جداً، وتتطلب اجتهاداً وعملاً كبيراً من اللاعبين. وقال العبدولي: «نتحمل مسؤولية النتائج السابقة كإدارة وجهاز فني ولاعبين، والتغيير الذي حدث على صعيد الجهاز الفني خطوة نأمل أن تكون موفقة، وأن تعيد الفريق إلى الطريق الصحيح». وأضاف: «بالطبع لدينا ثقة كبيرة في المدرب الجديد، وهو مدرب له تجارب ناجحة رجحت كفته على مدربين آخرين كانوا مرشحين، ونتمنى التوفيق في الوقت ذاته للمدرب السابق للفريق طارق السيد، بعدما اجتهد وعمل، وربما لم تخدمه النتائج، وما يحدث لا يقلل من قيمته كمدرب، فهو يبقى مدرباً كبيراً وجيداً».