دوري الأولى: 48% بصمة المواليد والمقيمين في «الخامسة»

دبي (الاتحاد)

تصدرت أهداف «المواليد والمقيمين»، مشهد مباريات الجولة الخامسة للدوري، بعدما استأثر نجوم الفئتين بنحو 48% من أهداف الجولة، بتسجل 12 هدفاً، من أصل 25 في المباريات الخمس، وبرز اسم العُماني محمد المربوعي مهاجم دبا الحصن المعار من الشارقة، بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في مباراة فريقه أمام العربي 3-3. ويعد «هاتريك» المربوعي الثاني في الدوري، بعد الأول للبرازيلي فيليب سانتوس مهاجم التعاون، في مباراة فريقه أمام مصفوت 5-4 ضمن الجولة الثانية، ليرفع مهاجم دبا الحصن رصيده الشخصي إلى 5 أهداف، في المركز الثاني لقائمة الهدافين، بالتساوي مع جاسم النقبي مهاجم البطائح. وضمت قائمة أصحاب الأهداف في الجولة الخامسة 9 لاعبين من فئتي المواليد والمقيمين، ويلعب في دوري الهواة خلال الموسم الحالي، نحو 75 لاعباً من 24 جنسية من مختلف قارات العالم في فئات «الأجانب، والمواليد، والمقيمين».



القائمة

3: محمد المربوعي «مواليد» - دبا الحصن

2: فيكتور نوانيري «مقيم» - العروبة

1: سعيد بن عبيد «مواليد» - العروبة

1: معتصم ياسين «مواليد» - التعاون

1: عمر بيريتي «مقيم» - التعاون

1: حسام لطفي «مواليد» - مسافي

1: جاردل أوليفيرا «مقيم» - مصفوت

1: لوان أوليفيرا «مقيم» - العربي

1: فارس الجابري «مواليد» - العربي