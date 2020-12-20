توتنهام.. «الجراح عميقة»!

لندن (د ب أ)

تقدم ليستر سيتي إلى وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 2 - صفر على مضيفه توتنهام هوتسبير، مساء أمس، في المرحلة الرابعة عشرة للمسابقة، التي شهدت أيضاً تعادل شيفيلد يونايتد 1-1 مع مضيفه برايتون.

ارتفع رصيد ليستر، الذي حقق فوزه التاسع في المسابقة هذا الموسم مقابل خمس هزائم، إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف ليفربول «حامل اللقب»، الذي يتربع على الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد توتنهام، الذي واصل نتائجه الأخيرة المخيبة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، عند 25 نقطة.

كان ليستر الطرف الأفضل في المباراة، وكان بإمكان لاعبيه إضافة المزيد من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من مناسبة، ليلحق الهزيمة الثالثة بتوتنهام في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي، عقب خسارته أيضاً أمام ليفربول في المرحلة الماضية.

افتتح النجم المخضرم جيمي فاردي التسجيل لليستر، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، ليحرز هدفه الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم، ويتقاسم المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين ودومينيك كالفيرت ليوين لاعبي إيفرتون وتوتنهام على الترتيب، بفارق هدفين خلف النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي يتربع على قمة الهدافين حالياً.

وجاء الهدف الثاني لليستر عبر «النيران الصديقة»، بعدما سجل البلجيكي توبي الديرفيريلد مدافع توتنهام هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 60، فيما عجز لاعبو توتنهام عن تقليص الفارق خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

من جانبه، واصل شيفيلد يونايتد إخفاقه في تحقيق أي انتصار في البطولة، بعدما اكتفى بالتعادل 1 -1 مع مضيفه برايتون.

ظل شيفيلد قابعاً في قاع الترتيب برصيد نقطتين، علماً بأنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في المسابقة هذا الموسم، فيما رفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر.

اضطر شيفيلد للعب بعشرة لاعبين بدءاً من الدقيقة 41، عقب طرد لاعبه جون لوندسترام، لكنه تمكن من أخذ المبادرة وتسجيل هدف التقدم عن طريق جايدن بوجلا في الدقيقة 63.

عجز شيفيلد عن الاحتفاظ بتقدمه في الوقت القاتل، بعدما سجل داني ويلبيك هدف التعادل لبرايتون في الدقيقة 87، ليحصل كل فريق على نقطة التعادل.