لياو يسجل أسرع هدف في تاريخ «الكالشيو»

روما (أ ف ب)

سجل البرتغالي رافايل لياو مهاجم ميلان، أسرع هدف في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي، محطماً رقماً قياسياً صمد عشرين عاماً. وبعد 6 ثوان من انطلاق صافرة بداية المباراة أمام ساسوولو على ملعب ريجيو إميليا، شن «الروسونيري» هجوماً سريعاً على مرمى الخصم، حين تلقى لياو تمريرة من لاعب الوسط التركي هاكان كالهان أوغلو، ليسكنها الشباك، ويعلن عن الهدف الأول التاريخي، وسط ذهول الجميع في المباراة.

ووفقاً لإحصائيات الدوري الإيطالي، يُعد هدف لياو الأسرع في تاريخ «الكالشيو»، بعدما حطم رقماً حمله باولو بوجي منذ 2 ديسمبر 2001 حين سجل هدف بياتشينزا في مرمى فيورنتينا بعد 8 ثوانٍ.