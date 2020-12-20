سبورتينج لشبونة.. «اللدغة الأخيرة»

لشبونة (د ب أ)

عزز سبورتينج لشبونة موقعه في صدارة الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، بفوزه المثير على ضيفه فارينزي 1-صفر ضم المرحلة العاشرة.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بنتيجة التعادل السلبي، لكن سبورتينج لشبونة حصل على ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة، وترجمها أندراس سبورار إلى هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض.

وأنهى فارينزي المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد رافاييل ديفيندي في الدقيقة 87، الفوز رفع رصيد سبورتينج لشبونة إلى 26 نقطة في الصدارة، وتوقف رصيد فارينزي عند ثماني نقاط في المركز السادس عشر.