«كورونا» تداهم الأهلي المصري

القاهرة (أ ف ب)

أعلن الأهلي المصري، أمس، إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، قبل ثلاثة أيام من مواجهة سونيديب في النيجر، ضمن دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، إصابة عمرو السولية، ورامي ربيعة، ومحمد مجدي قفشة بـ «كوفيد-19»، وتخلّفهم عن تشكيلة بعثة حامل اللقب التي غادرت إلى النيجر.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن نتيجة المسحة الطبية للاعبين الثلاثة جاءت إيجابية، بعد أربعة أيام من تأكيد إصابة المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي يغيب بدوره عن بعثة الفريق.

وفي السياق نفسه، أعلن عضو مجلس إدارة الأهلي محمّد الدماطي إصابته أيضاً بفيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد استقر على تعيين الدماطي رئيساً لبعثة الفريق الأول في النيجر لمواجهة سونيديب.

وكتب الدماطي عبر حسابه على فيسبوك: «أجريت مسحة خارج النادي، وللأسف إيجابي كورونا».